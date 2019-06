18 Famosos han acusado a Raquel Bigorra de ser una "arpía traidora"

Pati Chapoy y Daniel Bisogno expusieron a Raquel Bigorra en "Ventaneando", aseguraron que la cubana fue la responsable de vender la información sobre los detalles de su vida privada y su divorcio las revista de TV Novelas y TV Notas en donde el conductor ha acaparado los titulares.

Los conductores de "Ventaneando" revelaron que no era la primera vez que Bigorra hacía algo intencional para perjudicar a una persona, ya que existe una larga lista de famosos que se han quejado de las malas acciones de la cubana.

ESTOS SON LOS MALINTENCIONADOS RUMORES QUE PRESUNTAMENTE HA FILTRADO RAQUEL BIGORRA

LA SUPUESTA INFIDELIDAD DE INGRID CORONADO A FERNANDO DEL SOLAR CON ALFONSO DE ANDA

Hoy es de esos días en donde creo en la justicia divina. Por eso no tiene caso vengarse y generar karma, la vida se encargará de pagar con la misma moneda........... ???????????????????? #realhappiness pic.twitter.com/V2t0P5Zwvb — Ingrid Coronado ???? (@ingridcoronado) 14 de junio de 2019

Durante la separación entre Ingrid Coronado y Fernando del Solar, la revista TVNotas publicó detalles íntimos del proceso de divorcio, detalles de su estado de ánimos y aseguró que Coronado le había sido infiel a del Solar con Alfonso de Anda. Esto provocó que de Anda abandonara TV Azteca para no afectar su matrimonio. Fue Pati Chapoy quien confirmó que Bigorra fue la persona que vendió la información a la publicación.

En mi deseo no hay odio, en mi deseo no hay rencor, lo único que pedía era justicia y Dios me la regalo en el momento que menos la esperaba. Tarde o temprano todo siempre sale a La Luz. #yoenpaz — Poncho De Anda (@ponchodeanda) 15 de junio de 2019

ATALA SARMIENTO

"Quien siembra vientos cosecha tempestades" pic.twitter.com/OGegNrv3qT — Atala Sarmiento (@AtaSarmi) 15 de junio de 2019

Hace un par de años, Atala Sarmiento acudió a una clínica de fertilidad, ella quería mantener este proceso en secreto pero la revista TvNotas logró captarla en el lugar y reveló detalles del procedimiento al que se sometería. Pati Chapoy comentó que Atala le comentó que la única persona que sabía de la situación era Bigorra y que seguramente ella se había puesto en contacto con la publicación.

NIURKA MARCOS

Niurka fue invitada al programa "Las tardes con la Bigorra", donde supuestamente la conductora le haría una entrevista sobre su trayectoria, cuando la "mujer escándalo" llegó al foro preguntó sobre su papel en el programa sin tener respuesta. Tras varios intentos, una persona de producción le comentó que habían planeado colocarla con Aura Cristina Gayner, con la que en ese momento había protagonizado una pelea en el programa "Soy tu doble".

Al enterarse de esto se retiró del lugar y días después comentó que no se prestaría a ese tipo de juegos, y remató diciendo que sabía que muchas personas habían perdido su trabajo por culpa de Bigorra pero que ella no tenía miedo de ser una más de sus víctimas.

AYLÍN MUJICA

Ailín Mujica mantuvo una relación con Osamú de 1993 a 1994. Un par de años después, Bigorra inició un romance con él que concluyó en 2008. Después, Mujica salió con Alejandro Gavira de 1998 a 2008. Ese mismo año, Raquel comienza una relación sentimental con Alejandro, para después casarse.

"Existe una fijación bastante extraña conmigo por ahí. Desconozco cuál era el misterio de que no dijera que andaba con mi ex, si al final de cuentas ella así lo decide. En mi caso nunca he estado pendiente de su vida, entonces, para mí, ni fu ni fa", dijo Aylín a una revista al ser cuestionada respecto a que Bigorra había comenzado a salir con sus dos ex parejas tiempo después de que habían terminado.

ANA MARÍA ALVARADO

Ana María Alvarado acusó a Raquel Bigorra de haber influido para que la corrieran del programa en el que antes trabajaba. En una conversación con Gustavo Adolfo Intante, en la que ambos abordaban la discusión entre Daniel Bisogno y la cubana, Alvarado consideró que "si varios alzaron la mano para hablar mal de ella es porque algo hay".

Ana María también acusó a la cubana de haber sido la culpable del despido de un reportero y de una manicurista.

"A ella un día se le ocurrió decir: ´¡Qué venga la manicurista!´; no pudo ir porque estaba atendiendo a otra persona y entonces hizo que la corrieran", dijo.

NATÁLIA SUBTIL

Natália Subtil aseguró que conoció a Bigorra por conocidos, "muchas veces fui a la casa de esta persona (Raquel Bigorra) porque teníamos una persona en común, yo tenía una mánager que era muy su amiga".

Subtil comentó a los conductores que, la cubana de 45 años, siempre se comportó "muy linda" con ella, sin embargo, con el tiempo comenzó a sentir que trataba de manipularla de manera sutil.

"Era un tipo de manipulación en las pláticas que teníamos. Después cuando yo era invitada a su programa tenía que decir todo lo que platicabamos en su casa", comentó Natália Subtil.

Subtil explicó que la conductora le pedía que no hablara de ciertos temas, para que cuando conversaran en el programa "Las tardes con la Bigorra", pudieran "hablar del papá" de su hija, aseguró que Bigorra le pidió que llorara durante su programa.

"Te decía 'cuando te diga yo esta palabra, lloras".

MAXINE WOODSIDE

Ver esta publicación en Instagram Gracias por su compañía. #CHICOS. Una publicación compartida de Maxine Woodside (@maxwoodside) el 19 Jun, 2019 a las 9:49 PDT

De acuerdo con el periodista de espectáculos Álex Kaffie, en 2014 Raquel Bigorra movió sus influencias para impedir que la periodista Maxine Woodside recibiera un premio por su trayectoria.

Hasta el momento no se sabe por qué Bigorra actuó en contra de la mujer conocida como "La Reina de la Radio", aunque tampoco se sabe bien qué motivos la llevaron a cometer las supuestas traiciones en contra de sus allegados.

VIELKA VALENZUELA

Las conductoras Raquel Bigorra y Vielka Valenzuela eran conocidas por ser las mejores amigas y estar siempre juntas, pero en un momento de su vida, cambios profesionales y de televisoras tuvieron algunas diferencias y así lo relataron en el programa "Miembros al aire".

Además, comentaron que el problema fue por trabajo, pero no lo platicaron, solo se pelearon, no lo resolvieron y se separaron, pero ahora que se volvieron a ver resolvieron esa fractura en su amistad.

"De que dolió, dolió, (...) Yo sentí que no iba a crecer, porque estábamos demasiado juntas", dijo Vielka a los conductores del programa.

Al final terminaron abrazadas y pidiéndose perdón.

GABY SPANIC

Raquel Bigorra también le hizo la vida imposible a Gaby Spanic, así lo aseguró la periodista Ana María Alvarado, en su columna para el diario "24 horas".

"A Gaby Spanic también le hizo la vida imposible, ella le contaba a la revista los pleitos con su familia, fue quien dijo que Gaby era lesbiana y que por necesidad había hecho una venta de garage en su casa".

ROBERTO ROMAGNOLI

Roberto Romagnoli puso: "Hay gente que lastima maquiavélicamente por ambición personal. Cuando te des cuenta sal corriendo de esas personas".

ERIKA MACÍN

Erika Macín, quien la conoció en TV Azteca agregó: "La verdad tienes muy mala sangre, ¿quién eres para meterte en la vida de los demás? Eres ese tipo de inmigrante que debería de regresar a su país, algo así como una malnacida".

Vanessa Claudio fue víctima de sus intrigas al igual que Tania Rincón, Mauricio Barcelata y Carlos Arenas.

nl

Te puede interesar Yolanda Andrade confesó por error a Montserrat Oliver que hace años estuvo casada

Te puede interesar "Enamorándonos" abandona TV Azteca, aseguran que Magda Rodríguez se lo lleva a Televisa

Te puede interesar Manelyk González opaca a Yanet García con estos leggins