La indirecta de "El Pollo" Ortiz a Televisa presumiendo su nuevo empleo

Hace unos meses Televisa Deportes sufrió un despido masivo, entre los afectados estuvo el comentarista deportivo Raoul "El Pollo" Ortiz, quien llevaba nueve años de relación laboral.

Lo que nadie esperaba es que "El Pollo" le lanzaría una indirecta a Televisa para "restregarles" su nuevo empleo, en la competencia con Fox Sports.

Este martes, la compañía confirmó su nuevo fichaje, y aunque generó algunas burlas en redes sociales, Ortiz mandó un largó mensaje para presumir que formará parte del elenco de Fox Sports.

"Llego a mi nueva casa Fox Sports y lo hago con el máximo compromiso. Me encuentro muy contento de llegar a una empresa seria y de renombre internacional. Los cambios son siempre buenos y la vida me ha enseñado, sí o sí, a adaptarme a las circunstancias que se presentan. Si me hubieran dicho hace 3 meses lo que estoy viviendo hoy, seguramente me reiría".

"Gracias a los que confían en mi talento y me apoyan, pero también a los que no. Su apoyo y sus críticas han sido fundamentales para mi crecimiento".

Raoul "El Pollo" Ortiz narrará los partidos de local de Pachuca, León, Xolos y Santos, equipos que sus derechos de transmisión pertenecen a la televisora.

Muchas gracias a la familia de @FOXDeportes por invitarme a ser parte de ella.



Estoy ansioso por empezar a trabajar. ¡Nos vamos a divertir mucho! pic.twitter.com/P3WBUeY3Gr — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) 11 de junio de 2019

