Conmueve foto de hombre velando solo a su esposa fallecida

Ramón vivió de dos maneras la soledad: primero, la muerte de la compañera que tuvo toda su vida, Mary; luego, el cuarto totalmente desierto, repleto de sillas vacías donde se encontraba él y el cuerpo de su esposa, nadie más.

Mary falleció el pasado 30 de enero, dejando viudo a Ramón.

Dicha soledad fue capturada por Sandra Pineda, quien en una publicación de Facebook dio a conocer la situación que Ramón vivía.

“Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero. Así que no tienen ni café, ni pan y ni una flor. Me da tristeza”, escribió Sandra en la red social.

Casi 800 compartidos, más de 500 reacciones y un sin número de comentarios provocaron que la fotografía se hiciera viral.

Dicha publicación provocó que decenas de personas acudieran al velorio para acompañar a Ramón en su dolor, en Saltillo, Coahuila.

No sólo el apoyo moral se hizo presenta, sino también el económico y en especie. Varias flores adornaron la despedida de Mary, comida recibió a los asistentes y se hizo llegar un apoyo de 7 mil pesos a Ramón. También le consiguieron un ataúd y una capilla.

Y no sólo la sociedad civil, Policías Municipales, el municipio y hasta autoridades estatales aportaron también a la causa.

Finalmente, los restos de doña Mary fueron trasladados al ejido de Tunal, donde fue sepultada el día de ayer.

Tras la respuesta de la gente, Sandra hizo un video donde se mostró agradecida y sorprendida por la reacción de la gente que apoyó a Ramón.

