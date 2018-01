Producción de camionetas Ram se va de Saltillo a Michigan

AGENCIAS Y REDACCIÓN 12/01/2018 08:22 p.m.

El Grupo Fiat Chrysler (FCA) anunció que invertirá más de 1,000 millones de dólares en Estados Unidos y trasladará la producción de sus camionetas pesadas Ram de México a Michigan (EU) en 2020, lo que creará 2 mil 500 nuevos empleos.

FCA explicó en un comunicado que la inversión en la planta de montaje de camionetas Warren, en el estado de Michigan, y el traslado de la producción de la Ram Heavy Duty desde Saltillo (México), se produce gracias a la reforma fiscal aprobada por Washington a finales de 2017.

Pero, Miguel Ceballos Martínez, director de comunicación y Relaciones Públicas de Fiat Chrysler en México, dijo que no todo está perdido para México, ya que a la planta de Saltillo llegará un nuevo vehículo comercial que se distribuirá a nivel global, pero "del cual aún no tenemos nombre", dijo en entrevista con el portal Alto Nivel.

El anuncio de FCA provocó la reacción del presidente estadunidense, Donald Trump, que en un tuit agradeció a la compañía su "decisión muy sabia".

"Chrysler está trasladando una enorme planta de México a Michigan, dando marcha atrás a muchos años con la tendencia opuesta. Gracias Chrysler, una decisión muy sabia", dijo Trump.

Chrysler is moving a massive plant from Mexico to Michigan, reversing a years long opposite trend. Thank you Chrysler, a very wise decision. The voters in Michigan are very happy they voted for Trump/Pence. Plenty of more to follow!