Janet Jackson y Radiohead lideran las nominaciones al Salón de la fama del Rock & Roll 2019

REDACCIÓN 09/10/2018 02:21 p.m.

Hoy muy temprano el Salón de la fama del Rock & Roll dio a conocer sus nuevos nominados para la versión de 2019.

Recordemos que la ceremonia se llevará a cabo el 29 de marzo de ese año y premia a lo mejor del género.

Entre los nominados se encuentran; Janet Jackson Radiohead, Def Leppard, Stevie Nicks, Rage Against the Machine, the Cure, Devo, Kraftwerk, LL Cool J, Roxy Music, Todd Rundgren, John Prine, MC5, Rufus ft.Chaka Khan y The Zombies.

Janet Jackson ya había sido nominada en 2016 y 2017, pero no logró alcanzar su inclusión, mientras que de los 15 artistas que figuran en la lista de este año, nueve también habían sido seleccionados anteriormente.

Cabe señalar que es la primera vez que aparecen en esta nominación; Def Leppard, Devo, Prine, Roxy Music, Nicks y Todd Rundgren, el resto ya había estado en esta categoría de pre elección.

VIDENTE PREDICE QUE KATE DEL CASTILLO PODRÍA MORIR DE LA MISMA FORMA QUE JENNI RIVERA

Por ejemplo, Kraftwerk y LL Cool J han sido nominados cinco veces, The Cure dos y Rage Against the Machine hizo su debut el año pasado con su primer período de elegibilidad, al igual que Radiohead, que destaca por su particular visión sobre este reconocimiento.

Cuando fueron nominados en 2017 para la versión de 2018, la banda declaró que si finalmente quedaban, no asistirían a la ceremonia de inducción. Ed O´Brien explicó: "Como banda británica, es una de esas cosas por las que es muy bonito ser nominado, pero no lo entendemos culturalmente. Es una cosa muy americana. Los británicos somos muy malos celebrándonos a nosotros mismos", y Thom Yhorke agregó: "La verdad es que no me interesa".

Para ser elegible este año, el primer sencillo o álbum de cada candidato debe haber sido estrenado en 1993 o antes.

Con información de Culto.

auc

LEA TAMBIEN Revelan primera imagen de Ruby Rose como Batwoman en el Arrowverso La modelo Ruby Rose compartió en sus cuentas de redes sociales la primera imagen de como lucirá al interpretará a la Batwoman

LEA TAMBIEN Atala Sarmiento relató que la ex novia de Luis Miguel se quedó dormida en plena entrevista La conductora de "Intrusos", Atala Sarmiento acudió al programa "Miembros de Pie" donde reveló que una famosa cantante se dormía después de contestar una pregun