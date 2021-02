Quintana Roo, donde más mujeres abortan en la CDMX

“El aborto se sigue viendo como un tabú, como una cuestión de moral, en lugar de ser visto como un hecho reproductivo, me refiero a que las mujeres han tenido abortos durante toda la historia humana, porque existen embarazos no deseados, además se estima que un 30% de los embarazos terminan en un aborto espontaneo, es decir, es una cuestión también natural, pero no lo hemos visibilizado así, más bien lo que existe en el imaginario de las personas es que es algo que no pasa, que lo hacen cierto tipo de mujeres, cuando en realidad el perfil es variable, hay mujeres de todas las edades, condiciones sociales y muchas razones por las cuales tienen un embarazo no deseado”, dijo la investigadora