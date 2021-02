Madre de Borge pierde su amparo, pero ¿De qué se le acusa?

La madre del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo (Foto. tomada de la web)

CANCÚN (La Silla Rota).- La madre del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, es buscada por la Fiscalía General del Estado (FGE), esto debido a que su amparo quedó sin efecto por lo que en cualquier momento puede ser detenida por autoridades del estado.

Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex mandatario radicaba en Cozumel, es una de las prestanombres del ex mandatario estatal Borge Angulo, detenido actualmente en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala Morelos, por el delito de lavado de dinero.

Roberto Borge aún no paga cuentas en Quintana Roo

La madre del gobernador de Quintana Roo, y durante el período de gobierno de su hijo fue beneficiada con cuatro terrenos que adquirió a precio de remate. Los terrenos forman parte del aseguramiento que realizó la Procuraduría General de la República (PGR) el pasado 24 febrero de 2017.

La autoridad federal incautó 25 predios que habían sido vendidos a precios más bajos al real, del total de inmuebles, cuatro de ellos estaban a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla.

En total la madre de Roberto Borge Angulo adquirió cuatro predios en Cozumel, fueron comprados en 137.50 y 200 pesos el metro cuadrado.

Por los cuatro terrenos pagó 28 millones 547 mil 184 pesos, sin embargo, todos los terrenos fueron adquiridos a precios inferiores al real, por lo que debió pagar 149 millones 798 mil 852 pesos en total, además dos de los cuatro terrenos los pagó el mismo día.

De acuerdo con el reporte de la PGR, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, adquirió el título de propiedad del primer terreno en Cozumel?mientras su hijo aún era gobernador de Quintana Roo? el 13 de septiembre de 2013, pagó 986 mil 860 pesos, pero el precio real de la venta era de 12 millones 507 mil 669 pesos.

El segundo terreno también localizado en Cozumel con una extensión de 44 mil 421 metros cuadrados lo compró en seis millones 108 mil pesos, pero el valor real a la fecha de venta era de 29 millones 65 mil 155 pesos.

El tercer terreno lo compró el 22 de noviembre de 2013 y recibió al día siguiente el título de propiedad? en ese período su hijo Roberto Borge Angulo, llevaba dos años como gobernador de Quintana Roo? y compró el terreno de 47 mil metros cuadrados en seis millones 84 mil 795 pesos, mientras que el valor real era de más de 34 millones de pesos.

La última compra de terreno perteneciente a la reserva territorial de Quintana Roo, fue adquirido el 29 de abril de 2015, ese fue el terreno más grande con una extensión de 111 mil 763 metros cuadrado, por el predio pagó más de 15 millones, sin embargo, el precio real es de 73 millones 577 mil 873 pesos.

La Fiscalía de Quintana Roo a través de un comunicado oficial solicita información de la madre de Roberto Borge, para dar con su paradero, que permita su detención inmediata.

En la misma situación se encuentra Claudia Romanillo, ex directora del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE), dependencia que fue utilizado para dar en remate predios que eran propiedad de Quintana Roo.

La ex funcionaria también está relacionada en la venta de 22 inmuebles pertenecientes a la reserva territorial del estado a familiares y amigos del ex mandatario quintanarroense, equivalente a un daño patrimonial superior a los 900 millones de pesos. La funcionaria borgista no ha sido vista desde que terminó el mandato de Roberto Borge Angulo desde septiembre de 2016.