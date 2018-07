Esto es lo que realmente opinan Mafalda y su creador Quino sobre el aborto

REDACCIÓN 20/07/2018 05:19 p.m.

Mafalda fue la cara de las protestas previas a la legalización del aborto en Argentina. Su creador Joaquín Salvador Lavado "Quino" humorista y creador de este característico personaje, aclaró cuál es la verdadera postura de la pequeña respecto al aborto.

De acuerdo con E-consulta, en fechas recientes el Congreso argentino dio luz verde al proyecto con el cual el aborto en aquel país no será penalizado, siempre y cuando se realice durante las primeras catorce semanas de gestación.

Como parte de las protestas previas a la votación en el Congreso, en redes sociales se vieron dos imágenes del simpático personaje de la niña Mafalda; una con el pañuelo verde (de quienes están a favor de la despenalización) y otra con el pañuelo azul celeste (de quienes están en contra de la reforma).

Pero... ¿qué opina Mafalda respecto al aborto? ¿Está a favor o en contra? Quino, su papá, respondió a través de un mensaje en Facebook:

"Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones" fue parte del mensaje que se publicó en Facebook acompañado de una foto del dibujante, además de aclarar que durante la discusión no se manifestó ni a favor ni en contra, por lo que las imágenes que se atribuyen no son oficiales ni reflejan la postura del autor.

La imagen que circula en las redes de quienes están en contra de que se legalice el aborto en Argentina, además de poner a Mafalda con el pañuelo celeste ha colocado una declaración ficticia de Quino, en la que asegura estar en contra de la reforma que dará a las mujeres derecho a elegir sobre la gestación.

Desde hace unos años la niña más contestataria de Argentina ha permanecido en silencio debido a que la salud de Quino se ha visto deteriorada desde hace algunos años. De hecho, Lavado vive alejado del ojo público en la provincia de Mendoza, donde está bajo los cuidados de Diego Lavado, uno de sus sobrinos.

