Quincena ''negra'' para mujeres en Veracruz; suman 18 asesinatos

Xalapa, Veracruz (La Silla Rota).- Irma Sabalsa, de 38 años de edad, fue asesinada con un arma blanca. Su cuerpo quedó abandonado en la maleza, cerca de su hogar en el municipio de San Pedro Soteapan.



Su ropa estaba dispersa en el suelo y ella se encontraba semidesnuda. Su asesinato es el número 18 que se registra contra integrantes del género femenino en la primera quincena de junio de 2019 en todo Veracruz.

El mecanismo de "cero tolerancia" contra este tipo de crímenes implementado por el mandatario, Cuitláhuac García Jiménez, ha fracasado.



No obstante también lo están haciendo la Alerta de Violencia de Género (AVG) por violencia feminicida implementada en 11 municipios de la entidad por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.



Sin embargo hay que recordar que Veracruz cuenta con una segunda AVG por agravio comparado que plantea, entre otras medidas, la despenalización del aborto o permitir la Interrupción Legal del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, la cual sigue sin ser avalada por el Congreso y se encuentra impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Este fin de semana el asesinato de Irma no fue el único. En Sayula de Alemán otra mujer fue asesinada. Santa Sánchez, ama de casa de 48 años, fue acribillada junto con Francisco Ismael Sánchez, de 22 años.



Los hechos ocurrieron en la calle Juan de la Barrera, entre las calles Hidalgo y Morelos de la zona centro, en donde las víctimas recibieron unos 30 disparos.



El crimen ocurrió en el interior de un vehículo. Por la forma en que fueron atacados podría tratarse de un atentado del crimen organizado.





El fracaso de la AVG en 11 municipios violentos contra las mujeres



La AVG fue decretada por la CONAVIM en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.



De los municipios con el mecanismo 5 mantienen las cifras más altas de asesinatos dolosos contra mujeres y feminicidios en el actual gobierno de Cuitláhuac García Jiménez que comenzó en diciembre de 2018.



Hay que recordar que legalmente cualquier homicidio contra una mujer se investiga inicialmente como feminicidio.



Segú cifras de la Fiscalía General del Estado del primero de diciembre de 2018 al 10 de junio de 2019 el municipio de Xalapa se mantiene como el que más registra casos de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios en toda la entidad.



Como se mencionó la capital del Estado está incluida en la Alerta de Violencia de Género por feminicidios, no obstante desde que comenzó la administración morenista suman 8 asesinatos de mujeres.



Además, en el puerto de Veracruz gobernado por el panista Fernando Yunes Márquez se han registrado 6 casos, ubicándose en segundo sitio con más delitos de este tipo. El mismo número de casos, 6, se registra en Córdoba, gobernado por la también panista Leticia López Landero y en el de Minatitlán, administrado por el morenista Nicolás Reyes Álvarez.



El municipio de Coatzacoalcos gobernado por el morenista Víctor Manuel Carranza Rosaldo se han registrado 5 casos; en Acayucan a cargo del perredista Cuitláhuac Condado Escamilla se han registrado 4 casos en dicho periodo.



Hay que recordar que en noviembre de 2016 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) decretó dicha AVG, pero no hay resultados.



Así, en Xalapa, Veracruz, Córdoba, Minatitlán y Coatzacoalcos, es decir 5 de dichos 11 municipios con AVG, siguen teniendo los índices más altos de estos delitos en Veracruz.



Según la Fiscalía en Agua Dulce; Martínez de la Torre; Papantla; Poza Rica; Santa Ana Atzacan; Tierra Blanca y Tlachichilco se han registrado 3 asesinatos de mujeres en cada uno de estos municipios durante lo que va de la administración de la Cuarta Transformación; de estos Martínez de la Torre y Poza Rica también están incluidos en la AVG.



En Orizaba, Río Blanco, Tecolutla, Tuxpan y Álamo se han registrado 2 casos de feminicidios en cada uno de estos municipios en el mismo periodo. Orizaba y Tuxpan también se encuentran en el listado de 11 municipios con AVG, por lo que en total en 9 municipios con el mecanismo de la CONAVIM la situación no mejora.



Finalmente en otras 43 demarcaciones se ha registrado un homicidio doloso contra mujeres, dando el total de unos 120 casos en lo que va del gobierno de García Jiménez. De estos crímenes apenas del 40 por ciento han sido resueltos por la Fiscalía.





