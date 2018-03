¿Quiénes son los más afectados con el Metrobús de Reforma?

REDACCIÓN 05/03/2018 10:48 a.m.

A través de redes sociales, se reportaron una serie de quejas sobre el servicio que brinda la nueva Línea 7 del Metrobús, la cual este lunes dio inicio a su operación completa de Indios Verdes a Campo Marte, con un costo de 6 pesos por pasaje.

Luego de concluir su periodo gratuito de prueba, el Metrobús de Reforma registra como una de sus afectaciones más notables, que quienes viajan hasta Santa Fe ahora tendrán que hacer un transborde en dos puntos, ya sea en la estación Auditorio Nacional o Campo Marte. El Metrobús indicó que en esas zonas, los usuarios deben ubicar los puntos de ascenso y descenso cercanos.

Aunque no se aclaró si estos transbordes tendrán algún costo extra, varios usuarios sí comentaron que no encuentran las señalizaciones del cambio de camión y aseguraron que ahora gastarán el doble para hacer esos recorridos.

Otros más señalaron la invasión de otros vehículos del carril que se supone es exclusivo para el nuevo Metrobús de doble piso.

Incluso señalaron que otros autobuses y microbuses siguen transitando por Paseo de la Reforma, aunque se había anunciado que en esa ruta saldrían otros medios de transporte.

En la cuenta de Twitter, @MetrobusCDMX, se informó que el servicio en esa ruta inició a las 4:30 horas con intervalo de paso de un minuto entre autobuses y ocupaciones en promedio de 60 por ciento, aunque a lo largo del día la afluencia de pasajeros aumenta, sobre todo en la tarde-noche, por la salida de oficinistas.

Ajá, pero ¿qué tal las paradas de autobuses que van a palmas, km 13 y santa fe? Si el pedo no es el metrobús y sus estaciones, sino el caos vial que se hace en auditorio con el resto de los camiones al no ser consideradas éstas rutas en la implementación de la L7.

Y dónde quedo la eficiencia del transporte?, no llegan a santa fe y el servicio muy lento.

Ni los verificadores saben exactamente donde se toman los de KM13 y los policias hechos bolas te mandan en "los moraditos" ¿Que clase de porqueria de servicio están ofreciendo? En Auditorio no hay ningun cambio de autobuses

Más tiempo de traslado, más costo del pasaje y un caos ¿Cuáles beneficios? No Jodan??

Aunque no a todos les desagradó el servicio:

Pues ya arriba de la L7 del @MetrobusCDMX y pos la neta no está del todo mal, aunque si vas rumbo a Santa Fe "pues si te parten la madre". Pd: Aclaro yo utilizo la ruta de Reforma, ocasionalmente. pic.twitter.com/tweYWBfoUW

Y no se dejen engañar, los usuarios en general desde los recorridos de familiarización están satisfechos y me atrevo a decir, muy contentos con @MetrobusCDMX L7.

Solo quien no circulaba por el corredor y sufría viejas rutas lo critica. pic.twitter.com/1rYAVxKMbB