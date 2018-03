DEPENDEN DE LOS VOTOS

Sin hacer campaña, estos candidatos pueden ser legisladores

Los espacios se asignan de acuerdo al lugar que cada candidato tenga en las listas de "pluris"

LA SILLA ROTA 23/03/2018 07:22 p.m.

Los diversos partidos políticos contendientes en la elección de 2018 han hecho públicas las listas de sus aspirantes a ocupar escaños y curules en el Congreso de la Unión por la vía plurinominal, es decir, no tendrán que hacer campaña política pues su participación como legisladores dependerá del número de votos obtenidos por sus organismos políticos, de manera proporcional. Y los espacios se asignan de acuerdo al lugar que cada candidato tenga en esas listas.

HACIA EL SENADO

En el caso de los aspirantes al Senado, el Partido Acción Nacional propuso en el lugar 1 a Josefina Vázquez Mota, quien fuera secretaria de Desarrollo Social en la administración de Vicente Fox, secretaria de Educación, legisladora y precandidata a la Presidencia por el PAN.

En segundo lugar aparece el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; después Indira de Jesús Rosales San Román, quien ha ocupado diversos cargos en el gobierno del veracruzano Miguel Ángel Yunes; en cuarto lugar está Damián Zepeda Vidales, ex diputado y ex dirigente del Partido Acción Nacional; en el quinto sitio está Kenia López Rabadán, quien fue diputada constituyente en la Ciudad de México; en el sexto aparece Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla; Cecilia Romero, quien ha sido varias veces legisladoras, diputada constituyente y presidenta del PAN, ocupa el lugar 7; el coordinador de la fracción panista en la Cámarad de Diputados, Marko Antonio Cortés Mendoza, va en lugar 8; Adriana Aguilar Ramírez, quien ha sido secretaria de Desarrollo Interno del PAN; el ex presidente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena está en el lugar 10.

El Partido Revolucionario Institucional tiene como aspirantes al Senado, entre otros, a la ex secretaria de Turismo y secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu; en el segundo sitio está el secretario general de la CTM, Carlos Aceves; en el tercer lugar está la cercana colaboradora del precandidato a la Presidencia, José Antonio Meade, Vanesa Rubio Márquez; el ex secretario de Gobernación y aspirante a la candidatura a la Presidencia por su partido, Miguel Ángel Osorio Chong; en quinto sitio está la varias veces legisladora, ex gobernadora de Tlaxcala, ex presidenta del PRI y ex embajadora Beatriz Paredes Range.

En el lugar 6 está el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; en el séptimo sitio está la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres Lorena Cruz Sánchez; el diputado Jorge Estefan Chidiac está en el lugar 8; Julia Echeverría, titular de la División de Programas de Enfermería del IMSS, tiene el sitio 9; el hijo del senador Emilio Gamboa, está en el décimo sitio y Carolina Viaggiano Austria, esposa del ex gobernador de Coahuila, Ruben Moreira, y ex coordinadora de campaña de Osorio Chong; va en el lugar 11.

Por el Partido de la Revolución Democrática va en primer sitio la panista ex delegada en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez; le sigue Juan Zepeda Hernández, ex alcalde de Netzahualcóyotl; en tercer lugar está Adriana Noemí Ortíz Ortega, senadora suplente de Angélica de la Peña; el vicecoordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano va en cuarto sitio; María Eugenia Guarneros es directora de Administración de la Secretaría de Movilidad y va en el lugar 5.

El diputado Daniel Ordóñez Hernández tiene el 6 sitio; Andrea Rubí Uvalle Galaz, quien ha sido integrante de la mesa directiva del Consejo Nacional del PRD, va en el lugar 7; Erick Alan de la Rosa, subsecretario de enlace con gobiernos estatales, tiene el sitio 8; Margarita Ruiz Veltrán, exregidora de Puente de Ixtla, Morelos, tiene el 9; y Benjamín Komiya Tomaya el 10.

Por Morena, los aspirantes son: Blanca Piña, política de Michoacán, en el primer lugar; Aníbal Ostoa, diputado por Movimiento Ciudadano, en el 2; Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la Suprema Corte y futura secretaria de Gobernación si Morena gana la Presidencia, en el 3.

Ricardo Monreal, ex delegado en Cuauhtémoc y aspirante a la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno, en el 4; Ifigenia Martínez, fundadora del PRD, en el 5; Napoleón Gómez Urrutia, dirigente de los trabajadores mineros, hoy en el exilio, en el 6; Maribel Villegas, quien ha militado en varios partidos en Quintana Roo, en el 7; Germán Martínez, ex presidente del PAN y cercanísimo colaborador de Felipe Calderón, en el 8; Nestora Salgado, líder de la policía comunitaria en Olinalá, Guerrero, va en el 9; y José Antonio Álvarez, en el 10.

Movimiento Ciudadano no ha dado a conocer sus listas pero ha informado que Patricia Mercado, la ex secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Dante Delgado, dirigente de ese partido, y María Elena Orantes y Alejandro Chanona participarán en la elección por la vía plurinominal.

RUMBO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Entre las personalidades que han sido postuladas para ocupar una diputación de representación proporcional se encuentran el presidente del PRI Enrique Ochoa, el ex secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, la expresidenta del PRI, Dulce María Sauri; el veterano priísta Pedro Pablo Treviño, el ex gobernador de Guerrero por el PRI, René Juárez, y la diputada local Cynthia López Castro (cuya candidatura está siendo impugnada por sus correligionarios pues en la actualidad es legisladora electa también por la vía plurinominal y los estatutos prohíben que vuelva a ser postulada por ese métido).

También están los senadores panistas Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel; la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, y los perredistas Héctor Serrano, Leonel Luna y Mauricio Toledo, los tres de un mismo grupo de perredistas cercanos a la Jefatura de Gobierno.

A continuación se presentan los primeros cinco aspirantes por partido y por circunscripción.

