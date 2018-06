QUE SIEMPRE SI

Alfonso Romo acepta ser jefe de gabinete de AMLO

Romo abundó en que no ve otro escenario al que Andrés Manuel López Obrador sea elegido presidente el 1 de julio

REDACCIÓN 27/06/2018 01:52 a.m.

Alfonso Romo fungiría como jefe de gabinete del gobierno de AMLO, en caso de que este último ganara la elección. (Foto: Archivo / Web)

Alfonso Romo, coordinador del proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador aceptó ser el jefe de gabinete del abanderado de Morena en caso de ganar la Presidencia de la República.

"En la vida vas agarrando compromisos que no te das cuenta y en este caso me encuentro así, mi deseo era otro, los compromisos me han llevado a aceptarle a Andrés Manuel ser el coordinador de la oficina de la Presidencia de la República", dijo Romo en entrevista a Radio Formula.

Añadió también que no percibe la posibilidad de un fraude electoral, pese que la presidenta nacional de Morena advirtió que en caso de haberlo, "se van a encontrar con el diablo".

Agregó que los comicios del 1 de julio son un momento para que las instituciones "se crezcan" y para que el gobierno actual se despida con las elecciones más limpias.

"Es un momento para crecer instituciones, para que este gobierno se despida con las elecciones más limpias, antes de decir cualquier cosa, yo diría vamos a juntos a animar a las instituciones para que se crezcan", puntualizó.

ESTOS SON LOS PERSONAJES QUE DESDE EL PRINCIPIO DE LA CAMPAÑA HAN ACOMPAÑADO A AMLO

Romo abundó en que no ve otro escenario al que Andrés Manuel López Obrador sea elegido presidente el 1 de julio.

Con información de Milenio.

LEA TAMBIEN Este miércoles, el AMLO Fest en el Estadio Azteca Tatiana Clouthier, coordinadora de campaña de AMLO, desmiente que los boletos no están a la venta

LEA TAMBIEN Ex directivo de Televisa está detrás de la serie de populismo: AMLO De visita en Cancún, Quintana Roo, López Obrador también propuso crear una policía turística, pues asegura que la inseguridad es lo que más ahuyenta al turismo

AJA