¿Luis Miguel es el nuevo enamorado de Yanet García?

Hace unos días nos enteramos del rompimiento de la conductora Yanet García con su pareja, Douglas Martin, y los rumores sobre sus pretendientes comenzaron a circular en varios de medios de comunicación.

Tras el rompimiento de la "sexy chica del clima", muchos nombres de hombres que la pretenden se han dado a conocer a lo largo de estos días, uno de ellos es el que ha llamado más la atención pues se trata del cantante Luis Miguel, quien actualmente vive una nueva época en su carrera después de la publicación de su serie autobiográfica.

De acuerdo a Grupo Formula, Luis Miguel habría tratado de acercarse a la "Chica del clima" a través de su viejo amigo Jorge "El Burro" Van Rankin.

Recordemos que "El Burro" y Yanet García trabajan juntos en el programa "Hoy".

Cabe señalar que los rumores comenzaron a surgir antes de que se hiciera oficial el rompimiento, de Yanet García, ella declaró recientemente que el acercamiento de Luis Miguel es un rumor ya que "él no ha venido directamente" a declararse.

"Hay muchos rumores, eh... No te puedo confirmar algo porque no ha venido él directamente a decirme algo. Es una persona que yo admiro, que respeto muchísimo, que me encanta su música, claro", declaró la modelo.

