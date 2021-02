¿Quién es J.J. Rendón y para quién trabaja?

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- En estos últimos días, la figura de Juan José Rendón, conocido como J.J. Rendón ha provocado reacciones por parte de los precandidatos a la Presidencia de la República.

El abanderado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, acusó al tricolor de contratar al consultor político para iniciar una guerra sucia durante las campañas electorales.

Por su parte, el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza rechazó tales acusaciones y las tachó como “una mentira más de López Obrador”.

Pero, ¿quién es este personaje que ha estado en la boca de todos? ¿Cuál es su trayectoria y para quién trabaja? En La Silla Rota te contamos.

De acuerdo con su semblanza, publicada en la página www.jjrendon.com, es psicólogo, comunicador y publicista. Cuenta con dos posgrados en Ontopsicología y Desarrollo Organizacional; así como tres especializaciones en Psicología de la Comunicación de Masas, Planificación Estratégica y Gerencia en Publicidad y Mercadeo.

Juan José Rendón, es originario de Caracas, Venezuela, radicado en la ciudad de Miami, Florida. Tiene una trayectoria de 25 años y ha participado en distintas campañas políticas, tanto presidenciales, estatales y municipales.

En cuanto a las campañas presidenciales, J.J. Rendón asegura haber trabajado en 28, entre las que se incluye a Juan Orlando Hernández, de Honduras, Porfirio Lobo y Juan Manuel Santos, de Colombia, y también fue asesor de estrategia política de Enrique Peña Nieto, en 2012.

En su semblanza, el estratega se autocalifica como el “Gurú” de la estrategia política en América Latina y el consultor mejor pagado y más temido.

“Lo catalogan como el Mejor Estratega y un Gurú en Estrategia política en América Latina, uno de los tres mejores del mundo. Se ha considerado el consultor mejor pagado, más reconocido, más temido, más atacado, pero también el más solicitado y eficiente.

En lo personal, es creyente y seguidor de Buda. En sus imágenes aparece vestido con una vestimenta típica de los samuráis japoneses y en su oficina tiene ornamentos que aluden al país asiático.

J.J. Rendón, fiel al PRI

El polémico estratega político es conocido por trabajar al lado del Revolucionario Institucional como orquestador de escándalos y campaña sucia contra sus adversarios.

Como él mismo lo informó en su página oficial, fue parte de la campaña del ahora presidente Enrique Peña Nieto en 2012.

La principal estrategia del proceso electoral de ese año fue ensuciar la figura e imagen del izquierdista Andrés Manuel López Obrador y dar continuidad a la frase “AMLO es un peligro para México”, acuñada en 2006 por el consultor español Antonio Sola.

J.J. Rendón se ha declarado enemigo del gobierno chavista en Venezuela, primero con Hugo Chaves y ahora con Nicolás Maduro, por lo que busca seguir enmarcando al abanderado de Morena con el régimen autoritario.

En mayo del 2012, el estratega político declaró que en México únicamente ha trabajado para el PRI y así seguirá, porque está agradecido de la confianza y la oportunidad.

“He sido asesor en incontables campañas sólo para el PRI en México, no me cambio de partido, soy agradecido con quienes me han dado la oportunidad, el espacio de crecimiento profesional, confianza y grandes proyectos, así que si en alguna campaña estoy trabajando es en la del PRI”, dijo.

Hoy, en una de las primeras entrevistas que concedió este año, en la revista Líder, afirmó: Haré lo que esté a mi alcance, dentro de la Ley, para que AMLO no llegue a la Presidencia”.

Se presume que J.J. Rendón fue la mente detrás de la pinta de bardas en Venezuela, donde el partido de Nicolás Maduro apoyaba a Andrés Manuel López Obrador.





lrc