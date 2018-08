Confiesa Laura León "La Tesorito" estar de luto por esta razón

REDACCIÓN 16/08/2018 04:40 a.m.

Laura León, hizo una fuerte confesión para el programa de espectáculos Sale el Sol, pues reveló que hace un año, perdió al amor de su vida víctima de un infarto.

Sin embargo, Rebeca Valderraín, el nombre real de Laura León, quien a sus 66 años no pierde el carisma y la picardía que desde sus inicios la han caracterizado, aseguró que su pareja la hizo muy feliz y que aún mantiene el luto, pues no ha podido superar su muerte, por lo que no quiere saber nada del amor por un tiempo.

No tengo ojos para nadie, no quiero volver ni me nace tampoco todavía, ese amor esta alimentado adentro todavía tesoritos me hizo tan feliz, todavía no se me pasa, dijo León.

"Una persona tan educada, tan agradable, desde un principio me llamó la atención, me invitó a comer, después me invitó a cenar y así estuvimos haciendo una relación tan bonita tesoros, tan bonita que va hacer muy difícil, volver a tener algo tan bello en mi vida", dijo la también cantante.





Con información de Debate.

