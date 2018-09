Queman tenis de Nike tras la polémica campaña en EU

REDACCIÓN 04/09/2018 02:29 p.m.

El fabricante de artículos deportivos Nike Inc anunció que su campaña publicitaria incluirá a Colin Kaepernick, pasador del futbol americano que inició las controvertidas protestas de jugadores contra la injusticia racial y la brutalidad policial en Estados Unidos.

Kaepernick será parte del 30 aniversario de la campaña "Just Do It" (Solo hazlo) de Nike, con lo que la empresa se coloca en el centro de un intenso debate social en Estados Unidos, en que incluso el presidente Donald Trump ha expresado opiniones.

En el anuncio que incluye a Kaepernick como parte de la campaña se lee: "Cree en algo, incluso si eso significa sacrificar todo". La campaña también incluye a otras luminarias del deporte, como la tenista Serena Williams.

Tras hincarse con una sola rodilla durante la reproducción del himno nacional previo a los juegos en los estadios de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), Kaepernick inició hace un par de años un intenso debate social sobre el activismo social en el deporte.

Al mismo tiempo, la postura política de Kaepernick le costó, de acuerdo con sus abogados, que ningún equipo lo contratara luego de su paso por los 49s de San Francisco, pese a que sus propias estadísticas como pasador muestran que su nivel es mejor que el de varios de sus colegas en activo.

Nike no solo incluirá a Kaepernick como parte de su campaña, una decisión notable debido a que este atleta se encuentra inactivo, sino que de acuerdo con informes de prensa el acuerdo podría significar que el jugador tendría su propia línea de ropa.

Especially proud to be a part of the Nike family today. #justdoit pic.twitter.com/GAZtkAIwbk — Serena Williams (@serenawilliams) 4 de septiembre de 2018

La campaña generó reacciones inmediatas. Varios observadores lamentaron la comercialización de los esfuerzos de justicia social, mientras que otros celebraron lo que consideraron una sagaz decisión de mercadotecnia que apunta hacia un público joven, consumidor mayoritario de Nike.

La NFL me obliga a elegir entre mi deporte favorito y mi país", escribió un usuario de Twitter, que añadió: "Elegí el país. Entonces Nike me obliga a elegir entre mis zapatos favoritos y mi país. ¿Desde cuándo la bandera estadounidense y el himno nacional se volvieron ofensivos?".

Algunos usuarios conservadores de redes sociales, sin embargo, anunciaron una campaña de boicot contra Nike, e incluso publicaron videos donde prendían fuego a zapatos fabricados por esta empresa.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 de septiembre de 2018

Tales reacciones provocaron que Nike tuviera pérdidas en el Dow Jones (-2,94 %) después de que su último anuncio de la campaña "Just Do it".

La Liga de Fútbol Nacional (NFL, en sus siglas en inglés) ha luchado por contener las protestas en el campo, que también incluyen puños levantados y otros gestos, y las cadenas de televisión evitaban en ocasiones emitir el momento del himno.

Our Soundman just cut the Nike swoosh off his socks. Former marine. Get ready @Nike multiply that by the millions. pic.twitter.com/h8kj6RXe7j — John Rich (@johnrich) 3 de septiembre de 2018

El 10 de agosto pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, llegó a reclamar que no se pague a los jugadores de la liga profesional de fútbol americano que protestan durante el himno nacional antes de los partidos.

Los jugadores de la NFL están de nuevo en acción, arrodillándose cuando deberían estar orgullosos del Himno Nacional. (...) ¡Que se mantengan orgullosamente de pie durante su himno nacional o que sean suspendidos sin paga!", exclamó Trump en su cuenta oficial de Twitter.





Hoy, muchos usuarios de redes sociales expresaron su malestar y colgaban fotos en internet rompiendo o quemando ropa deportiva de Nike.

En este contexto y en una jornada de pérdidas generalizadas, las acciones de Nike lideraban un mal martes en Wall Street y sus acciones bajaban cerca de un 3 %.

Con información de EFE y Notimex

