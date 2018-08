NASA confirma existencia de agua en polos de la Luna

REDACCIÓN 21/08/2018 03:53 p.m.

Lo que hasta hace unos días era una suposición hoy ha sido confirmado, existe hielo en la superficie de la Luna.

De acuerdo a El Clarín, un grupo de científicos que aseguraron la presencia de hielo en las partes más oscuras y frías de las regiones polares del satélite.

En el polo sur se halla en los cráteres lunares, mientras que en el lado norte la presencia es dispersa pero más extensa.

La investigación se llevó a cabo por un equipo de la Universidad de Hawái y Brown University, liderado por Shuai Li, y que incluye a Richard Elphic del Centro de Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley, California.

Asimismo, se han usado datos del instrumento Moon Mineralogy Mapper (M3) de la NASA para identificar tres firmas específicas que definitivamente prueban que hay hielo de agua en la superficie de la Luna.

Recordemos que la M3 fue lanzada en 2008 por la Organización de Investigación Espacial de la India con el objetivo de confirmar la presencia de hielo en el satélite. Entre sus funciones destacaban la capacidad de medir la forma en que las moléculas absorben luz infrarroja, lo que permite diferenciar entre agua líquida, vapor e hielo.

Las zonas en las que se ha hallado el hielo presentan unas temperaturas máximas de -165 grados centígrados y debido a la inclinación del eje de rotación de la Luna, la luz solar nunca llega a esa parte.

La presencia de hielo abre una ventana para el hallazgo de agua líquida, un recurso para que en futuras expediciones se pueda explorar y hasta permanecer en la Luna. Los hallazgos han sido publicados este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

