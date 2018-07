Estos son los mejores memes para celebrar el Día de la Secretaria

REDACCIÓN 18/07/2018 01:15 p.m.

El festejo del Día de la Secretaria se instituyó en México por la presidenta de las Secretarias Ejecutivas de México en el año 1958.

El objetivo de esta fecha es reconocer el trabajo de estas personas que se encuentran siempre al pendiente de lo que pasa en su trabajo e intentan solucionar todo lo que esté a su alcance.

Las secretarias son pieza fundamental en la organización, la oficina sin ellas sería un desastre. Así que si conoces alguna secretaria regálale una sonrisa con estos divertidos memes.

Los usuarios de redes ocuparon el hashtag #EsDeSecretarias para reconocer el trabajo de las secretarias:

#EsDeSecretarias tomar notas en taquigrafia ... indescifrable ??? pic.twitter.com/K1R0kNRH2G — EliRuiz (@Clausenrzs) 18 de julio de 2018

??????????????#EsDeSecretarias

También tener Sentimientos pic.twitter.com/2TDejQKDh2 — ??Rodrigo'S???? (@RoodriSSoto) 18 de julio de 2018

#EsDeSecretarias llevar al jefe a la oficina pic.twitter.com/Gb44dQlXVo — Edmar (@chapinchamp) 18 de julio de 2018

#FelizMiércoles #EsDeSecretarias felicitarse entre colegas Felicidades a todas las secres, como yo pic.twitter.com/YhBxnws4e4 — Terexa (@Trenxitas) 18 de julio de 2018

—Disculpe, Lupita, ¿ya estarán listas mis ciopia... ? ??

—

#EsDeSecretarias pic.twitter.com/y0zGEupQoQ — Abogada del Diablo (@liz_pao) 18 de julio de 2018

Cuando leí el HT #EsDeSecretarias esto fue lo primero que me vino a la mente. pic.twitter.com/0MNltzBEY7 — Máximo Leyva (@Metacromatico) 18 de julio de 2018

Llamo su esposa que dice que sus cosas se las dejo con el vecino, ah y que le desea mucha suerte en su convención en Mazatlan #EsDeSecretarias @MundoGodinez pic.twitter.com/vu31cXxZYo — Jorge Manson (@jorgemanson) 18 de julio de 2018

#EsDeSecretarias ser más inaccesibles que sus jefes! ???? pic.twitter.com/mSdEy323ik — Adri (@Adrixila) 18 de julio de 2018

#EsDeSecretarias traer tenis en la bolsa para cuando salen del trabajo @Oye897 @QPachow pic.twitter.com/WT5XO2illt — Carlos Cortés ??? ?? (@oyeacharly) 18 de julio de 2018

Siempre me imagino que estos seres de luz tienen la voz de "no hiciste tu papeleo anoche Wazowski". #EsDeSecretarias pic.twitter.com/hPnlzxzOPw — Lucía C (@lostinix) 18 de julio de 2018

#EsDeSecretarias hacer esta cara cuando les preguntas por su jefe pic.twitter.com/KvUv9ZSPpJ — Yo?? (@Yo202218) 18 de julio de 2018

#EsDeSecretarias vender Avon y Natura, además de organizar las tandas, porque ya con el sueldo no alcanza pic.twitter.com/iH7w8Q33dt — ??a??ll???? (@BARBONCIT0) 18 de julio de 2018

#EsDeSecretarias que te manden el video de la ultima fiesta solo para reírse de las demás compañeras que andaban borrachas... pic.twitter.com/nthfQxzzQZ — Alex Media Mx (@Alexsmediamx) 18 de julio de 2018

