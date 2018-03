Fotos

¿Qué pasará con la cuarta temporada de "Rick and Morty"?

Dan Harmon, uno de los creadores de la serie dijo que para alguien como él, un "alcohólico", es un reto escribir más de la serie

REDACCIÓN 20/03/2018 05:12 p.m.

La tercera temporada de la serie "Rick and Morty" sólo se transmitió durante los meses de abril y octubre de 2017, y hasta ahora su cuarta temporada está en duda (FOTO TOMADA DE WEB)

Dan Harmon, uno de los creadores de la serie animada "Rick and Morty", reveló que aún no ha comenzado a escribir la cuarta temporada de ésta; en primer lugar porque la cadena televisora que la produce no lo ha ordenado y en segundo, porque para un hombre "alcohólico como él es un reto".

De acuerdo con Grupo Fórmula, las palabras de Harmon se dieron luego de que un fanático de la serie "ordenara" a Harmon: "Deja de perder el tiempo y ve a terminar la próxima temporada de R&M, alcohólico perezoso".

Quit wasting time and go finish the next R&M season, you lazy alcoholic. Run the Jewels can get the animators to make a music video, but we're waiting on them for the next season? Nah, we're waiting on you to finish writing it, like that fuckin book. — DJ Wise Pariah (@DJWisePariah) 16 de marzo de 2018

Éste le respondió, a través de su cuenta de Twitter:

I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn´t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price...I mean...I´m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE — Dan Harmon (@danharmon) 17 de marzo de 2018

DIEZ SERIES IDEALES DE NETFLIX PARA HACER UN MARATÓN

"Por un lado, puede ser un reto, especialmente con el alcoholismo perezoso paralizante, para escribir un show que no ha sido ordenado por una televisora. Por otro lado, la idea de que los fans como tú paguen el precio... Quiero decir... Voy a tomar una copa".

La serie transmitió su tercera temporada entre los meses de abril y octubre de 2017, desde entonces sólo se ha especulado sobre una cuarta temporada.

nl

LEA TAMBIEN Las 10 mejores películas de terror de Netflix para disfrutar este puente Te compartimos un listado de las películas más terroríficas que podrás encontrar en la plataforma de streaming para disfrutar en este puente

LEA TAMBIEN Mario Bros, el nuevo anfitrión de Google Maps Google México hace homenaje al fontanero por el Día de Mario Bros

LEA TAMBIEN Netflix lanza el primer tráiler de "House of Cards" sin Kevin Spacey La salida de Spacey puso en vilo de misterio al estreno de la última temporada de "House of Cards"

LEA TAMBIEN El catálogo de Netflix de películas ganadoras del Oscar Si eres de los que se ha estado perdiendo de estas aclamadas películas, Netflix viene a salvarte