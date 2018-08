¿Que no te den tlacuache por hurón?

REDACCIÓN 01/08/2018 08:03 a.m.

Una anécdota más fue contada por redes sociales haciendo referencia a un conocido dicho popular: ¡que no te den gato por liebre!

Y es que a Lizeth Torres se le escapó un hurón que tenía como mascota, lo cual le fue informado por un vecino.

Me marcó mi vecino para decirme que se me salió mi huron, voy por el y me entrega un tlacuache bb JAJAJAJA adjuto fotos pic.twitter.com/n7rVEVGyEv — feLIZ (@LizethTorresR) 30 de julio de 2018



Sin embargo, cuando le devolvieron a su mascota, Torres descubrió que se trataba de otro animal: un tlacuache.

Lizeth tomó con buen humor la adopción de esta nueva mascota también conocida como zorro de noche o zarigüeya, único marsupial que es nativo de México que está en peligro de extinción ya que la gente los confunde con ratas y los mata.

Anexo vídeo del tlacuachito intentando tomar agua jajajja pic.twitter.com/aPzsDb08B1 — feLIZ (@LizethTorresR) 30 de julio de 2018

(Con información de Radio Fórmula)

lrc