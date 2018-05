ELECCIONES 2018

No negocié nada por renunciar a candidatura: Zavala

Asimismo criticó que las encuestas difundidas a lo largo de este proceso electoral, están incidiendo en los electores

ESTÉFANA MURILLO 16/05/2018 09:26 p.m.

Margarita Zavala aclaró que no declinó en favor de alguno de los aspirantes presidenciales (Foto: Web)

En medio de la especulación sobre el retiro de su candidatura y una posible alianza con alguno de los candidatos que sigue en la contienda, Margarita Zavala aclaró que no declinó en favor de alguno de los aspirantes presidenciales y negó que su decisión sea producto de alguna negociación.

En un video difundido en su cuenta de Facebook, a ocho horas de que se diera a conocer un fragmento de la entrevista que concedió al programa "Tercer Grado" en la que anunció su decisión, la ex primera dama expresó:

"Quiero dejarles claro que no he declinado en favor de ningún candidato. A quienes pensaban votar por mí les digo que voten en libertad, en conciencia porque los votos son de ustedes, de los ciudadanos, no de los políticos ni de los líderes, ni mucho menos de los partidos. No he negociado nada con nadie y yo no estuve en esta contienda por cargos o posiciones de poder. Estuve con valor y con valores porque quiero lo mejor para nuestro México".

En el video con una duración de cinco minutos Margarita Zavala, quien se convirtió en la primer candidata a la Presidencia de la República por la vía independiente, reiteró que no existen condiciones para que un aspirante sin al máximo cargo de representación en el país , sin partido, legue a buen puerto y en lo personal dijo haber sido obstaculizada en la difusión y promoción de su proyecto.

"Como ha quedado claro, quienes preservan privilegios del actual sistema de partidos, pusieron toda clase de obstáculos para evitar que este proyecto político o uno parecido centrado en los ciudadanos, en sus derechos como en sus libertades, llegará a buen puerto (...) los partidos que se sometieron al dinero además de tener más de 12 mil millones de pesos de dinero público para este año, tienes miles de spots a la semana por cada estación de radio y televisión y yo tengo 23", manifestó.

ASÍ SE PRESENTA EL MAL USO DEL DINERO PÚBLICO

Asimismo criticó que las encuestas difundidas a lo largo de este proceso electoral, están incidiendo en los electores quienes más allá de valorar propuestas creen que los resultados del próximo 1 de julio están dados.

"A medida que se acerca la elección los electores dejan de valorar lo que los candidatos realmente proponemos para concentrar su decisión en lo que las encuestas marcan como más probable que ocurra (...) se suprime la posibilidad de que el ciudadano pueda expresar sus verdaderas preferencias y se pasa directamente a votar únicamente entre quienes aparentan tener más posibilidades de triunfo", declaró.

Finalmente, Margarita Zavala reiteró el llamado hacia quienes apoyaban su candidatura a votar libremente y les agradeció por haber creído en su proyecto.

A DIFERENCIA DE LA EXCANDIDATA A LA PRESIDENCIA, EN VENEZUELA SI ESTÁN HACIENDO LLAMADOS AL ABTENCIONISMO

"Nunca tendré forma de agradecer a los millones de mexicanos y mexicanas que han creído en mí y en mi proyecto. Nunca tendré forma de agradecer a los miles de mujeres que han estado trabajando en este proyecto a través de estas ideas, a los miles de jóvenes que saben que lo mejor hay que dárselo a México. Pueden tener la certeza de que siempre les hablaré con honestidad, que seguiré luchando por un México en el que la política deje de ser sinónimo de simulación y de pillaje".

