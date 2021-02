Moises Muñoz le manda fuerte mensaje a Marchesín

Luego de que anunciara su retiro de las canchas, el ex portero de las Águilas del América, Moisés Muñoz, aseguró que él sería el guardameta indiscutible del arco azulcrema por lo que le ganaría en la pelea a Agustín Marchesín.

A esto se dedicará Moisés Muñoz luego de su adiós a las canchas

"No hubiera sido yo suplente con Marchesín, definitivamente (le hubiera ganado la titularidad). No quiero demeritar de ninguna manera el trabajo que hace Marchesín por lo que hace extraordinariamente bien, pero yo confío mucho en mis capacidades y sé que yo hubiera quedado como titular", afirmó en el programa 'La última palabra', transmitido por la cadena televisiva Fox Sports.

Al tocar sobre el por qué de su salida del equipo de Coapa, Muñoz confesó que su salida del América fue a consecuencia de una sola persona, pues asegura que el todavía tenía más que ofrecerle a la camiseta; sin embargo, afirmó que esa decisión no cambió el sentimiento por el equipo.

Así dijo adiós Ricardo Pelaez´al América

"Hay ciclos que se pueden cumplir y que se cumplen en un equipo de futbol yo lo mencioné cuando hablé con Ricardo Peláez, el me dice: 'Moi estamos pensando en traer a Marchesín, prácticamente está casi cerrado, entonces vamos a ver la posibilidad de que tú te vayas del equipo, te vamos a tratar de colocar a otro equipo'. Yo se lo hice saber, no estoy de acuerdo con tu decisión, sé que puedo darle más a este equipo todavía; sin embargo, es una decisión que tengo que tomar y al final de cuentas yo considero que no me echa el América o la institución, no me corre la camiseta y nunca le voy a tener rencor al equipo, porque al final de cuentas yo soy americanista, pero la decisión la toma Ricardo Peláez", añadió el ex futbolista..





Con información de Record.

aja