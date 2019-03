Inspiradoras historias de actores con Síndrome de Down que han conseguido el éxito

REDACCIÓN 21/03/2019 06:55 p.m.

Este 21 de marzo se celebra el Día Mundial de las personas con Síndrome de Down, una fecha que tiene como objetivo reconocer y brindar homenaje al esfuerzo que realizan en diferentes ámbitos las personas que nacen con esta diferencia genética.

¿QUÉ ES EL SÍNDROME DE DOWN?

Se conoce como Síndrome de Down (SD) o trisomia 21 y su incidencia estimada a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada mil y 1 de cada 1100 recién nacidos.

Al respecto, las Naciones Unidas describen al Síndrome de Down como una ocurrencia genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que las personas con síndrome de Down nacen con un cromosoma extra; los cromosomas contienen distintos genes que definen las características de cada persona, como el tipo de sangre, color de ojos o el riesgo de contraer enfermedades.

Para sumarnos al reconocimiento de todas estar personas especiales que han logrado conquistar sus metas, te presentamos un recuento de los actores con Síndrome de Down, a los que nada les ha impedido tener éxito y ser una inspiración para otros.

CHRIS BURKE

Desde 1989 hasta 1993, Chris protagonizó la exitosa serie Corky, la vida continúa. El papel que precisamente retrataba la vida de un joven down y su familia y el trato que tenía en la sociedad. Su trabajo lo hizo merecedor de 2 nominaciones a los Globos de Oro.

JAMIE BREWER

Jamie es una actriz que debutó en 2011 con su participación en la serie "American Horror Story", también estuvo en series como Raymond y Carril, y Switched at birth.

Brewer se convirtió también en la primera modelo con Síndrome de Down en participar en la pasarela de la Semana de la Moda de Nueva York.

TOMMY JESSOP

Ha trabajado como actor de la televisión británica desde 2007, protagonizó la película Coming Down the Mountain, además es una de las estrellas del documental Three´s Growing Up Down´s.

FRANCISCO DE LA FUENTE "PAQUITO"

Actor mexicano, el primero con Síndrome de Down en ganar un premio Ariel en la categoría de mejor revelación masculina, esto por su participación en la película El Alien y yo. En 2010 cumplió el papel de padrino (embajador) del equipo de futbol Santos Laguna.

LAUREN POTTER

Es una actriz estadounidense que formó parte del elenco de Glee , interpretando a Becky, la secuaz de Sue Sylvester. Además ha participado en Veep y en películas como Guest Room. También forma parte de organizaciones como AbilityPath y Best Buddies, que se encargan de defender a personas con necesidades especiales.

AYELÉN BARREIRO

Se convirtió en una de las bailarinas más famosas de Sudamérica al participar en el Showmatch de Marcelo Tinelli, Bailando por un sueño.

