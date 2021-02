“La guerra fría” regresa y esta es la nueva carrera armamentista

Las armas hipersónicas nucleares no necesitan de la precisión requerida para las convencionales

El gobierno de China anunció esta semana que probó con éxito por primera vez el Starry Sky-2, un dispositivo que voló a 7.344 kilómetros por hora, según las autoridades de Pekín. Eso representaría seis veces la velocidad del sonido, una rapidez tan descomunal que podría darle una vuelta completa al Ecuador en menos de dos horas.

Sin embargo, no es el primer país en usar tecnología de este tipo. Rusia anunció el mes pasado que sus MiG-31 que patrullan el Mar Caspio fueron armados desde abril con un nuevo misil hipersónico, el Kinjal, también el Avangard, un sistema de misiles que podría cubrir distancias intercontinentales a una velocidad hipersónica de 24.140 kilómetros por hora.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció en 2015 que su objetivo es desarrollar un arma hipersónica para 2023 y mostró varios avances al respecto, pero ante el creciente avance de Moscú y Pekín, ya en Washington comienzan a manifestar preocupación por lo que pasa en el otro lado del océano.

"Washington hasta hora tiene un sistema antimisiles que todavía no se sabe si funcionará de manera efectiva ante un ataque real, pero no tiene ningún mecanismo para defenderse de estos nuevos dispositivos", explica George Nacouzi, experto en armas hipersónicas de la Rand Corporation, un think tank que asiste a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.





¿Qué es un arma hipersónica?

Se conoce a sí a aquellos dispositivos armamentísticos que superan en su vuelo la velocidad del sonido. Es decir, los 1.235 kilómetros por hora, explica James Acton, codirector del Programa de Política Nuclear del Fondo Carnegie para la Paz Internacional.

"Teóricamente, pueden ir cinco, 10 e incluso 20 veces o más la velocidad del sonido", comenta el experto.

El objetivo de estas armas es que permitan atacar rápidamente un objetivo en cualquier parte del mundo. Es tanta su rapidez que pueden hacer trizas las barreras del sonido y, también, las de cualquier sistema de defensa existente.





Este tipo de armas hipersónicas mantienen su trayectoria dentro de la atmósfera y vuelan con una tecnología conocida como "air breathing", que requiere la toma de aire para la combustión.

Existen dos tipos de armas hipersónicas:

• Vehículos de desplazamiento hipersónico (HGV), que son una especie de planeadores que son enviados al espacio, alcanzan grandes altitudes y luego vuelven a entrar con trayectorias erráticas a la ubicación que es blanco.

• Misiles de crucero hipersónicos (HCM), que son básicamente una modalidad de proyectiles que cuentan con un sistema de propulsión que rompe varias veces las barreras del sonido.

Ambos pueden desplazarse a velocidades superiores a los 6.115 kilómetros por hora.





¿Cuáles son los peligros de poseer armas hipersónicas?

De acuerdo con el especialista James Acton, Rusia y China parecen enfocarse en equipar sus armas hipersónicas con ojivas atómicas, mientras Estados Unidos busca asociarla más bien a armas convencionales.

Las armas hipersónicas nucleares no necesitan de la precisión requerida para las convencionales: los destrozos pueden ser iguales sin necesidad de golpear en el objetivo identificado.

Con todo esto sobre la mesa, los expertos no dudan que las armas hipersónicas serán un factor clave en las amenazas o en las guerras del futuro.

