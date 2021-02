Esto dijo una estrella del fútbol francés sobre Messi tras el mal paso de Argentina en Rusia 2018

El mal desempeño que ha tenido Argentina durante su participación en el Mundial de Rusia 2018 y la actitud que los jugadores tuvieron tras ser goleados 0-3 ante Croacia, han sido blanco de fuertes criticas de algunos exjugadores alrededor del mundo.

Ahora tocó el turno de una de las antiguas estrellas de la escuadra francesa, el exfutbolista, Emmanuel Petit quien acusó al capitan de la escuadra "albiceleste", Lionel Messi, de no mostrar la imagen de un verdadero líder.

"Fue vergonzoso verlos, ver a Messi caminando con la cabeza gacha. Debería avergonzarse. No siento pena por él. Cuando las cosas no van bien, siempre está decaído en el campo, no muestra reacción alguna. Él no es un líder. Él no es Cristiano Ronaldo en ese sentido. Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, pero necesita mostrar otra mentalidad", señaló Petit en unas declaraciones ofrecidas a 'Paddypower'.

El exjugador del Barcelona hizo un llamado al astro argentino para que en su tercer y último compromiso de la Fase de Grupos logre despertar y sumar puntos para lograr su calificación a la siguiente ronda .

"¡Necesita despertarse! Cuando las cosas van bien con el Barcelona, es un jugador excelente. Sin embargo, ya lo hemos visto en la Champions, cuando las cosas no van bien... desaparece en el campo. Ya no está. Deja de correr. Camina. No le preocupa el balón. ¡Vamos hombre!", añadió.

Así mismo, recalcó la falta de inspiración de Argentina y los errores que su estrega, Jorge Sampaoli, ha cometido por lo que ve complicada la clasificación de la albiceleste.

"El entrenador, Jorge Sampaoli, ha cometido muchos errores desde que empezó el Mundial, desde el momento de elegir el equipo hasta los cambios. En todo. Recuerdo muchos equipos argentinos con grandes jugadores, pero este equipo está muy lejos de todo eso, pero no me sorprende tanto. Lo llevo diciendo desde antes del Mundial, que no había posibilidades de que ganaran por la defensa", finalizó.

Con información de Record





