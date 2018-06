Nueva Alianza reacciona y desconoce a Purificación Carpinteyro

REDACCIÓN 27/06/2018 02:26 p.m.

En reacción a la declaración de Purificación Carpinteyro en la que no declina pero que invita al voto útil a favor de Alejandra Barrales, el Partido Nueva Alianza la desconoció como candidata.

Durante una conferencia de prensa, el comité de Nueva Alianza declaró que se sustituiría a Purificación Carpinteyro por Dora Talamantes.

El comité partidista explicó que la invitación al voto útil por Barrales incurría en faltas graves al compromiso que firmó frente al partido y la militancia.

Nueva Alianza explicó que ya entregó la solicitud de cambio alĀ Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por lo que quedaría sujeto a revisión de que el cambio esté en tiempo y forma.

.@NAlianzaCDMX no es propiedad de sus candidatxs, sino de lxs ciudadanxs y no está a la venta: ¡@NuevaAlianza no se vende, #NuevaAlianza se defiende! pic.twitter.com/kfLH6Lz4LS