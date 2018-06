ELECCIONES CDMX

Buscaba ser trending topic y lo logré: Purificación Carpinteyro

Carpinteyro aseguró que aprovechó al máximo su última oportunidad con los electores capitalinos en el Tercer Debate Chilango y podría ganar

REDACCIÓN 21/06/2018 11:59 a.m.

Purificación Carpinteyro aseguró que aprovechó al máximo su última oportunidad con los electores capitalinos (Especial)

Cuando Purificación Carpinteyro, candidata a jefa de Gobierno capitalino inició su participación en el Tercer Debate Chilango reclamó que "tal vez esta sea la primera o la tercera vez que hayan escuchado mi nombre" debido a la falta de equidad mediática en cuanto al número de spots otorgados. Sin embargo, durante el debate los memes de la candidata fueron trending topic, algo que la candidata afirma que buscaba y logró.

LEE TAMBIÉN: Estas son las mejores frases del Tercer Debate Chilango

Durante una entrevista con Ciro Gomez Leyva en Radiofórmula, Purificación Carpinteyro aseguró que aprovechó al máximo su última oportunidad con los electores capitalinos y podría ganar.

"No queda la menor duda que desde el día de ayer he sido trending topic a nivel nacional y quienes no me vieron en el debate me han visto hoy han hablado de mí, y hoy todo el mundo sabe que estoy en la contienda", reiteró Purificación Carpinteyro en entrevista.

Asimismo, aseguró que logró exhibir a Claudia Sheinbaum "en sus mentiras" pues de acuerdo con Carpinteyro "e s inaudito que alguien tenga la capacidad de ser tan cínica de mentir con tanta

naturalidad" como la candidata de la coalición "Juntos Haremos Historia".

Los memes que llevaron a Purificación Carpinteyro a ser Trending Topic

Estos fueron algunos de los mejores memes de Purificación Carpinteyro durante su participación en el Tercer Debate Chilango:

Purificación Carpinteyro se le fue encima a Claudia Sheinbaum #DebateChilango pic.twitter.com/gCsFZRvcQ7 — Oso Rulo (@LosSimpsonMX) 21 de junio de 2018

Cuando te olvidas que es un debate y lo vuelves una audicion para la Rosa De Guadalupe... ???????#DebateChilango pic.twitter.com/q26VUnLb4q — Leonardo Riaño (@TotalmenteLeo) 21 de junio de 2018

fmma

