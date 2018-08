Olvídate del frío o calor, crean pulsera que regula la temperatura corporal

El clima es algo muy difícil de predecir, salir con un gran abrigo y por la tarde sentir como te cocinas en tu propio jugo por el calor es un martirio, o preferir no cargar con un suéter y vivir con escalofríos todo el día, no se lo deseamos a nadie. Si eres de los que sufre de más los efectos del clima, la pulsera Embr Wave que regula la temperatura corporal será tu gran aliada.

De acuerdo con UnoTv, estudiantes del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) fundaron el laboratorio Embr Labs, desde 2003 se han enfocado a estudiar y desarrollar novedosos avances tecnológicos.

En 2017 el laboratorio diseñó el prototipo de una novedosa pulsera, capaz de regular la temperatura corporal, la llamada Embr Wave, que prácticamente funciona como un termostato personal. Gracias a una campaña en internet lograron financiar el proyecto y ponerlas de venta al público.

