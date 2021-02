Pugna entre CJNG y de Sinaloa incrementa violencia en Sonora

La guerra entre grupos de cárteles de la droga comienza a hacer efecto en Cajeme, pues en las últimas horas se han presentado asesinatos que terminan con cuerpos desmembrados en hieleras, algo nunca visto en Sonora.

Los habitantes de la comunidad El Tobarito, al sur de Ciudad Obregón, han presenciado rojas madrugadas durante el fin de semana, con ejecuciones en un mismo evento de 4 personas y tres más ‘levantadas’ en dicha comisaría.

Estos hechos son atribuidos, según las autoridades, a la disputa que se vive por la plaza del sur de Sonora entre dos células de la droga: el Cartel Jalisco Nueva Generación y Gente Nueva Salazar, grupo perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Por la Calle 600, a unos metros de la calle Norman E. Borlaug, en el Valle del Yaqui, la policía municipal recibió el informe de una hielera que contenía restos humanos y en su exterior habían dejado una narcomanta.

Al lugar arribaron elementos de la policía Municipal y Estatal, además de servicios periciales para hacer el levantamiento de la hielera y el traslado de los restos humanos hacia la Fiscalía en Cajeme.

En el último reporte oficial, se contabilizan 13 homicidios que pudieran tener relación con esta disputa entre grupos de crimen organizado tan sólo en los primeros 13 días de agosto.

Fin de semana violento

Los primeros hechos se presentaron a las 4:30 de la mañana del viernes, cuando se registró un ataque armado en la comunidad de El Tobarito. Las autoridades recibieron el reporte de un domicilio incendiado, en dónde dos personas fueron encontradas sin vida al interior la casa.

Además, se reportaron tres personas ‘levantadas’ y una más que resultó con herida de bala.

Otro hallazgo, que causó un trágico evento más, fue a las 6 de la mañana de este mismo viernes 10, en el que se encontró a un hombre sin vida, envuelto en una cobija color claro, el cuerpo estaba tirado sobre los caminos que llevan a las comunidades de Tesopobampo y Yucuribampo, correspondientes al municipio de Cajeme.

Urge cambiar estrategia para combatir violencia: alcalde

La violencia constante en Cajeme con múltiples asesinatos, los últimos 4 registrados en menos de 24 horas llegó al grado de hartazgo de la población, por eso se exige a las autoridades responsables que se replanteen las estrategias de coordinación entre los diferentes niveles de corporaciones policiacas, indicó Faustino Félix Chávez.

El alcalde de Cajeme dijo que dentro sus últimas labores como munícipe, está analizar con el gobierno estatal nuevas medidas para frenar los homicidios registrados casi a diario en Cajeme, y alternativas para inhibir delitos relacionados con el crimen organizado.

“Hay que escuchar a la sociedad, no es cualquier cosa lo que está pasando en el sur de Sonora, sabemos que no es ajeno al resto de lo país, pero nos preocupa nuestra casa, nos preocupa donde vivimos, donde tenemos a nuestras familias y aunque decíamos que es cosa entre delincuentes, ya hemos visto a personas que no son delincuentes y han tenido que sufrir los estragos de lo que está sucediendo”.

Uno de los casos en los que la sociedad reclama solución, recordó, es el del chofer UBER que fue asesinado por policías estatales en una presunta persecución en donde los agentes repelieron la agresión supuestamente del joven Alexis.

En este sentido, el alcalde señaló que la familia está en todo su derecho de reclamar justicia a través de los medios que considere necesarios, incluso interponer denuncia en contra el Secretario de seguridad Adolfo García Morales, como lo anunciaron el miércoles pasado.

“Están en todo su derecho, pero aquí hay una autoridad que en este momento yo está llevando una investigación, yo no quiero especular, creo que es importante que se hable con la verdad y se dé una explicación clara de lo que sucedió”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha reforzado los operativos de seguridad en el sur de Sonora, donde se tiene presencia de elementos de la Gendarmería y de la Policía Federal.

Por diversos sectores de Ciudad Obregón, se instalaron puntos de vigilancia y prevención en los que participan elementos de SEDENA, PESP, PF y Policía Municipal.

