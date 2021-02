Se reconcilian morenogalicistas con Rivera

PUEBLA (La Silla Rota).- El gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayad desayunó con los panista Martha Erika Alonso y Eduardo Rivera Pérez, quienes se perfilan para ser los candidatos a la gubernatura y la presidencia municipal de Puebla por la coalición por México al Frente.

En una muestra de "unidad", tras las diferencias que han tenido al interior del PAN los grupos políticos que representan la esposa del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle y el ex presidente municipal de Puebla, este día se sentaron a la mesa con el Ejecutivo en turno.

El pasado 15 de enero el gobernador de Puebla, José Antonio Gali ofreció durante su primer informe de labores velar por la democracia y permanecer al margen de las elecciones concurrentes de este año.

En Puebla el primer domingo de julio se elegirá presidente de la República, senadores, diputados federales y locales, gobernador y 217 presidentes municipales.

Un día después del informe, el diputado local Pablo Rodríguez Regordosa, quien aspiraba a ser candidato al Senado de la República indicó que Gali Fayad condicionó su apoyo al PAN a cambio de que la candidatura al Senado fuera para su hijo, el perredista y ex diputado local Antonio Gali López.

“El gobernador Tony Gali ha pedido que su hijo, a pesar de ser del PRD y esta posición es del PAN, sea considerado para la senaduría en esta primera posición y naturalmente yo no he puesto ninguna objeción al respecto (…) Mi decisión de no ir al Senado es clara, porque la petición que hace el gobernador de que su hijo sea considerado me parece que hay que concederla ¿no? Esa decisión está tomada”, consignó e-Consulta.

Por su parte, el ex dirigente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador salió en defensa del mandatario poblano e indicó que fue la corriente Nueva Izquierda (NI) la que solicitó la candidatura al Senado para el PRD.

PAN, PRD y MC al integrar la coalición "Por México al Frente” acordaron que en Puebla las dos fórmulas al Senado y 10 distritos federales serían para Acción Nacional; tres candidaturas a diputaciones federales para el sol azteca y dos más para Movimiento Ciudadano.

El día del informe de Gali Fayad, su hijo y aspirante al Senado fue el anfitrión de los líderes nacionales del PRD, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, a quien el mandatario dio públicamente un agradecimiento por su asistencia.

Por México al Frente se prepara con Erika Alonso, Eduardo Rivera y Antonio Gali para enfrentar a priistas, ex priistas y ex perredistas que contenderán por el PRI y Morena.

