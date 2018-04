PUEBLA

"Cómo voy a reclamar a un hombre que no es mi hijo"; familiares exigen el cuerpo de consejero linchado

Su padre y su esposa, quienes solicitaron omitir sus nombres, también exigen justicia y aseguran Palacios Monterrosas, fue un hombre honesto

El presidente del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla en Ciudad Serdán, Gaspar Palacios Monterrosas, fue linchado y quemado

PUEBLA (La Silla Rota).- "Si no fuera mi hijo, cómo voy a reclamar a un hombre que no es mi hijo", manifestó el padre delĀ presidente del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla en Ciudad Serdán, Gaspar Palacios Monterrosas, linchado y quemado en el municipio de Tlacotepec de Benito Juárez en la madrugada del miércoles y cuyos restos a más de 24 horas de los hechos no han sido entregados a sus familiares.

Su padre y su esposa, quienes solicitaron omitir sus nombres, también exigen justicia y aseguran Palacios Monterrosas, fue un hombre honesto y no un ladrón como acusaron los habitantes de Tlacotepec de Benito Juárez, quienes lo lincharon según su versión, luego de que se robó una motocicleta.

"Él era una persona honesta, humilde; buena persona, buen compañero, buen padre, responsable, recto. No tenía necesidad de nada", manifestó con la voz entrecortada la esposa del consejero presidente, del que se desconocen los motivos por los cuales se encontraba en Tlacotepec de Benito Juárez.

El padre del linchado narró que se presentó en el anfiteatro de Tecamachalco y en el Ministerio Público para entregar una placa dental que serviría para la identificación de su hijo, a quien reconoció por una cicatriz en el pie izquierdo.

Horas más tarde le indicaron que es necesario el estudio de ADN para que le puedan entregar el cuerpo y esté plenamente identificado. No obstante, el padre del consejero precisó que lo pudo identificar porque "está un poquito calcinado pero reconocible".

Interrogado sobre la versión de que el consejero antes de ser linchado se había robado una motocicleta, manifestó: "Simple y sencillamente le dejó a la autoridad la moraleja para que haga sus investigaciones pertinentes...Yo les pido a los medios de comunicación que funden sus argumentaciones, porque una cosa es lo que nos diga la gente. Nosotros también estamos dolidos y también solicitamos justicia. ¿Por qué? Entonces qué, quién fue quien lo agredió".

El deudo pidió a los medios y a los habitantes de Tlacotepec de Benito Juárez considerar el daño que le generaron y lo siguen haciendo a su nuera y sus nietos con el asesinato y las acusaciones contra Palacios Monterrosas, porque a su parecer fue una confusión la que provocó el asesinato de su hijo, cuyos derechos fueron vulnerados.

"(Si los medios y la autoridad) Fueron al lugar de los hechos, yo también quisiera me dijeran quién fue quien lo atacó, lo golpeó y lo mató".

Por su parte, el Instituto Electoral del Estado a través de un comunicado manifestó su disposición para coadyuvar en la investigación que inició la Fiscalía General del Estado, dependencia estatal que se limitó a indicar que investigará los hechos, pero evitó dar detalle sobre las líneas de investigación que sigue.

Ante las dudas que surgieron sobre el comportamiento de Palacios Monterrosas, el IEE precisó que al momento de ser designado consejero cumplió con el requisito de buena conducta y probidad, bajo protesta de decir verdad.

"A reserva de la confirmación y el esclarecimiento de los hechos, por parte de las autoridades, es preciso señalar que este acontecimiento no tiene relación con el Proceso Electoral y el Consejo Municipal continúa con el desarrollo de sus actividades de manera normal", precisa el comunicado.

La Fiscalía informó en su comunicado que el linchado y había sido identificado. Sin embargo, el cuerpo siguen sin entregarlo a la familia.

