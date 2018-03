PUEBLA

La misteriosa muerte de un menor de 4 años en Puebla

Personal de la escuela afirma que llevó al niño desmayado a la Clínica 55 del IMSS los médicos del nosocomio afirman que el menor llegó sin vida

Puebla (La Silla Rota).- Diego Luis un niño de 4 años murió la tarde del jueves en una clínica del IMSS en Puebla, su maestra afirma que el menor se desplomó en clase, los padres del niño exigen que se esclarezcan los motivos por los cuales el Diego falleció.

Diego asistía al Centro de Asistencia Infantil Comunitario de Amalucan (CAIC), esa mañana su madre lo llevó a la instancia "Me dijo adiós mamá, te amo" fueron las últimas palabras que Diego le dijo a su mamá, la siguiente vez que lo vio fue en la Clínica 55 del IMSS, "mi hijo ya estaba tieso, por eso pienso que murió en la escuela" relató Mónica para el Sol de México.

Los hechos

La profesora afirmó que Diego se desmayó cuando estaba en clase, por ello fue llevado a la Clínica 55 del IMSS, personal del nosocomio declaró que el menor llegó sin vida. Las instalaciones del Centro de Asistencia Infantil Comunitario de Amalucan (CAIC) localizadas en avenida de Las Torres número 63 frente a la unidad habitacional de Amalucan fueron clausuradas por elementos de la Fiscalía y permanecerá así durante la investigación.

Los padres de Diego aseguran que la escuela es la responsable de la muerte del niño y además mintieron acerca de cómo sucedieron los hechos pues los médicos indicaron que el menor llegó sin vida, mientras la versión de la escuela señala que Diego solo iba desmayado.

Mediante una llamada a la familia se le comunicó que Diego se había desmayado y había sido trasladado a la clínica. Otra versión señala que Diego cayó de una silla y por ello quedó inconsciente por ello debieron trasladarlo, el niño respiraba con dificultad cuando llegó a la clínica.

El personal de la clínica dio aviso a las autoridades ministeriales, por ello al lugar arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes realizaron el levantamiento del cadáver y comenzaron la investigación en la CAIC, así lo indica la Carpeta de Investigación 3901/2018/Zona Centro.





Exigen justicia

Aún se desconocen las causas por las que Diego murió, Mónica Alejandra la madre del niño exigió justicia, aunque está consciente que nada le regresará a su hijo, solo quiere la verdad y que el culpable pague conforme a la ley.

"quiero justicia, la maestra todavía se puso agresiva, le pegó a mi hermano Adrián y su esposo de la directora Fabiola, que se identificó como su abogado, nos gritó que nos largáramos, porque no teníamos nada que hacer ahí...; cómo no vamos a estar si ahí murió mi hijo y queríamos una explicación, pero nadie quiso hablar más..." relató para el medio.

Mónica narra la muerte de su hijo contada por la profesora "la maestra Verónica (responsable del grupo) me sostuvo que estaba escribiendo y que mi hijo se desvaneció, que escuchó un golpe y vio al niño tirado, por lo que decidieron llevarlo a la clínica, pero otros niños me aseguraron que Diego Luis se subió a una silla y se cayó, la maestra los cayó y pidió que no dijeran mentiras para volver a sostener su dicho...".





