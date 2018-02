POR EL PT

Por fracturarse coalición "Juntos Haremos Historia" en Edomex

Armando Bautista, integrante del Comité Ejecutivo Estatal de ese instituto político dio a conocer que no aceptarán imposiciones de precandidatos

AMÉRICA MUÑOZ 01/02/2018 08:57 p.m.

TOLUCA (La Silla Rota).- El Partido del Trabajo (PT) podría romper la coalición "Juntos Haremos Historia", que signó con los partidos de Morena y Encuentro Social, en al menos 20 municipios mexiquenses, debido a que no aceptarán imposiciones de precandidatos a alcaldías y diputaciones locales y federales, por parte del partido que a nivel nacional lidera Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer Armando Bautista, integrante del Comité Ejecutivo Estatal de ese instituto político.

"Al presidente de Morena en el estado de México, Horacio Duarte, le pedimos fraternalmente que deje de mentirle a su militancia en la designación de precandidatos", demandó al señalar que Morena no quiere cumplir los compromisos asumidos en el convenio de coalición sobre el número de municipios en los que cada partido presentará candidatos.

En el convenio de coalición, aclaró el petista, está determinado los municipios que le corresponden a cada partido, y en ese entendido es que se designarán los candidatos, e indicó que de no llegar a un acuerdo el PT participará de manera independiente en esas demarcaciones y/o distritos.

Advirtió que el PT postula candidatos con mejor perfil para la contienda electoral del próximo 1 de julio de 2018, que garantizan el triunfo de la coalición. Armando Bautista adelantó que en los municipios donde no se concrete un acuerdo con Morena realizarán una encuesta.

"De no favorecernos el resultado, estamos decididos a ir solos".

Así por ejemplo -citó- si en Tlalnepantla no se revisa la solicitud su partido, no apoyará la postulación de Raciel Pérez, coordinador de Morena en ese municipio, porque no garantiza la victoria. Del mismo modo, comentó, si en Chinconcuac la postulación se cambia por la cuestión de género – ya sea hombre o mujer- y no se incluye la propuesta del PT, se fracturaría la alianza partidista.

Armando Bautista subrayó que la coalición federal no corre ningún riesgo y quedaría como se signó desde un principio. Sin embargo, apuntó que la desinformación por parte de líder morenista en la entidad mexiquense, Horacio Duarte, ha ocasionado malos entendidos entre los simpatizantes de esa fuerza política.

La coalición registrada en el Estado de México ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), establece que al PT le corresponde encabezar el 25 por ciento de candidaturas, la misma cantidad para PES y 50 por ciento para Morena.

Por su parte, Joel Cruz Canseco, represente del PT ante la autoridad electoral local, precisó que en el convenio de la coalición se le asignaron 30 candidaturas a presidentes municipales, 11 a diputados locales y 10 candidaturas a diputados federales.

"No hay razón para que estas candidaturas que ya están signadas en el convenio se modifiquen y lo único que estamos debatiendo con Morena, son los perfiles", acentúo.

Puntualizó que no se trata de divisiones pero el PT pugnará porque se respeten el número de municipios que corresponden a esta organización política.

