Presentan la investigación más completa que demuestra si es verdad que existe vida extraterrestre

Recientemente científicos han dado a conocer resultados de una de las investigaciones más completas que existen sobre la vida extraterrestre.

Esta investigación lleva el nombre de "breakthrough listen", de acuerdo a Flayer Wayer este es un programa astronómico con poco tiempo de existencia el cual se ha encargado de buscar signos sobre tecnología alienígena en el Universo.





Recordemos que dicho tema ha acompañado a la comunidad científica desde la década de los sesenta, tiempo desde el cual los astrónomos se han encaminado en intentar dar una explicación con hechos reales sobre si realmente existe vida fuera de la Tierra.

Gracias al interés de la gente por saber más del tema ahora se han hecho públicos ciertos datos sobre este llamativo programa, el cual incluye el análisis de más de 1.327 estrellas cercanas con alrededor de 1 petabyte de información en investigación recopilada a través de los años.

¿Existe vida extraterrestre?

El proyecto de investigación "Breakthrough Listen" aunque sea reciente contiene recolección de datos de diversas investigaciones previas a él, entre las que destaca los diversos y conocido proyectos SETI, los cuales se han dedicado a buscar indicios de vida extraterrestre desde hace muchos años y fue fundado por el recordado astrónomo Carl Sagan.

FACEBOOK ES EL CULPABLE DE QUE NO RINDA LA BATERÍA EN TU CELULAR, ASÍ PUEDES CONTRARRESTARLO

Pero, son muchos los que se preguntan si efectivamente luego de tantos años de estudio existen reales comprobaciones de que exista la vida fuera de nuestro planeta, lamentablemente no tenemos muy buenas noticias con respecto a esta temática.

Expertos encargados de la investigación, luego de eliminar millones de datos de eventos potenciales los cuales pueden haber sido causados por interferencia humana, solo quedaron unos pocos candidatos los cuales podrían sin certeza alguna tener relación con algún evento extraterrestre. Posteriormente, luego de analizar esos pocos eventos, el equipo se quedó con las manos vacías.

Este lanzamiento de datos es un gran hito para nosotros, ya que recorrimos miles de horas de observaciones de estrellas cercanas a través de muchos canales de frecuencia, aunque no hemos encontrado evidencia de señales artificiales más allá de la Tierra, indicó Danny Price, principal investigador y autor del estudio.

Por otro lado, el experto señaló que aunque no se haya encontrado evidencia real aún con respecto a vida extraterrestre, esto no significa que no exista, ya que el Universo es tan gigantesco que solo han logrado ver el equivalente a lo que nuestra tecnología actual nos permite, lo cual es poco si lo llevamos a una proporción real de su tamaño.

Las limitaciones existentes para la humanidad al día de hoy, que parten por el entendimiento humano, tecnología disponible y la imaginación misma que tenemos sobre la vida extraterrestre, puede que sea una de las principales razones por las cuales no hemos sido capaces de hallar vida inteligente en otros lugares.

Sin embargo, los expertos han asegurado que continuarán los arduos trabajos de los grupos de investigación para poder encontrar evidencia alguna de que existe vida fuera de nuestro planeta, pero que lamentablemente por ahora no ha existido ni el más mínimo señal de que esto sea así.

auc