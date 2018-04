PROPUESTA DE "EL BRONCO"

Propuesta de "El Bronco" sobre mutilación es ridícula e inconstitucional: Legisladores

Legisladores integrantes de las comisiones de Derechos Humanos reprueban planteamiento "de mocharle la mano" a quien robe en el servicio público

ESTÉFANA MURILLO 25/04/2018 07:31 a.m.

Los legisladores aseguran que la propuesta contraria a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos (Fot de Cuartoscuro)

No sólo es una propuesta "ridícula", "populista" y "fuera de todo sentido común" la de "mocharle la mano" a servidores públicos que roben como lo sugirió en el primer debate presidencial Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", de acuerdo con legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado y en la Cámara de Diputados, sino que una medida de esta naturaleza además sería inconstitucional y contraria a todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro país.

La propuesta que "El Bronco", aspirante presidencial por la vía independiente, anunció el domingo en la noche sigue dando de qué hablar. Una vez que el gobernador de Nuevo León con licencia sostuvo que "necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público (...) presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados se atreven a aprobarla", diversas son las voces que reprueban lo que consideran una "ocurrencia" para ganar adeptos.

En entrevista con La Silla Rota, Adriana Dávila (PAN), secretaría de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, calificó como una ocurrencia "fuera de todo sentido común" y propia de una dictadura la del aspirante presidencial. Además, criticó que se presente en un contexto en el que México lo que requiere es preservar la dignidad humana y hacer valer el Estado de Derecho.

"Me parece una propuesta fuera de todo sentido común, de todo principio rector en materia de derechos humanos internacional y nacional. Va contrario al Estado de derecho y no corresponde a la visión de un estadista para gobernar el país. 'El Bronco' no sólo se equivocó en pensar que esta ocurrencia podría generarle ciertos adeptos, sino que lo que hace es exacerbar este rencor entre mexicanos, y eso nos da una idea de la pobre visión que se tiene del tema en materia de derechos humanos por parte de una aspirante a la Presidencia de la República", expresó.

"El BRONCO" DICE QUE NO PUEDE CONTESTAR TODAS LAS LLAMADAS

La legisladora además recordó que en 2011 se logró una amplia reforma en materia de derechos humanos, donde la dignidad humana se ubica como el principio máximo, de ahí que sea especialmente grave lo que está sugiriendo el mandatario con licencia y aspirante al máximo cargo de representación popular en el país. También hizo mención de la recién aprobada Ley contra la Tortura

"Creo que plantear algo así habla de cuestiones que parecieran más ocurrencias con el afán de querer ganar posición pública. Imagínate un gobierno que en lugar de buscar la forma de corregir conductas delincuenciales lo que busca es un castigo propio de una dictadura, no es algo coherente, lógico y humano".

En el mismo sentido se expresó Armando Luna, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de diputados, quien coincidió en señalar que las expresiones de Jaime Rodríguez sólo buscan "generar ruido" y ganar notoriedad ante la opinión pública.

"Confirmamos que es muy ocurrente, evidentemente es una propuesta que lo que busca es generar ruido, que lo volteen a ver. Como es un candidato que requiere crecer en el nivel de conocimiento de la gente por eso hace este tipo de propuestas, pero es totalmente ilegal, es totalmente inconstitucional y contrario a todos los tratados internacionales que hay en nuestro país. Además, es contrario cualquier lógica, las penas de mutilación, las penas infamantes están prohibidas en la constitución y mutilar a alguien no es la solución en contra de la delincuencia. Creo que lo que vimos en el debate, es que en el tema de ocurrencias si gano él", expresó.

Tras advertir que es un recurso común en las campañas hacer propuestas populistas, el diputado Luna hizo mención de aquellos preceptos legales que se estarían violando con una medida de este tipo.

"Violaría todos los artículos constitucionales, no encuentro alguno que no estuviese vulnerándose porque choca contra lo más elemental que es la dignidad humana, contra la lógica del sistema de readaptación, choca contra el sistema penal acusatorio, choca contra los mecanismos que debe utilizar un sistema democrático, la verdad es que choca con cualquier artículo de la Constitución. Además de que violaría el Pacto Interamericano de Derechos Humanos de San José, las distintas convenciones de la ONU sobre los derechos del hombre y del ciudadano en donde prohibidas ese tipo de sanciones".

