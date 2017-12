Hollywood

Protestan en las calles contra Meryl Streep por defender a Weinstein

Las voces de varias actrices le dan peso a las acusaciones contra Harvey Weinstein

REDACCIÓN 20/12/2017 07:55 p.m.

"No sabía de los crímenes de Weinstein" aseguró Maryl Streep (FOTO TOMADA DE WEB)

Las calles de Estado Unidos se llenaron de carteles con el rostro de la actriz Maryl Streep, pero no con una simple fotografía. Artistas callejeros pusieron la foto de la reconocida mujer pero con los ojos tapados con la leyenda "She Knew" (Ella sabía), señalando la especulación de que la actriz sabia de los actos de acoso sexual por parte del cineasta Harvey Weinstein.

Well, she probably did. She also sung the praises of Roman Polanski for decades while knowing full well he had drugged and raped a 13yr old girl. #SheKnew pic.twitter.com/0heRbGIEoD — Casey J Porter (@CaseyJPorter) 20 de diciembre de 2017

De acuerdo con Grupo Fórmula, Streep se dijo dolida por haberse visto relacionada con este terrible caso, "quiero hacerles saber que yo no sabía de los crímenes de Weinstein (...) No me quedé deliberadamente callada. No sabía. No apruebo el abuso sexual. No sabía. No me gusta que abusen de las mujeres jóvenes. No sabía que esto estaba pasando. No sé dónde vive Harvey, ni jamás ha estado en mi casa (...) Él me necesitaba más de lo que yo a él y se aseguró de que yo no lo supiera".

Meryl Streep is seemingly being depicted as a Harvey Weinstein enabler by anonymous L.A. street artists https://t.co/YkKvnjDAUc pic.twitter.com/rtJVa1s6l0 — Hollywood Reporter (@THR) 19 de diciembre de 2017

Maryl Streep responde a McGowan: "No conocía los crímenes de Weinstein"

