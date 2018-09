Modelos con tres senos desatan críticas en redes sociales

Del 19 al 25 de septiembre se está llevando a cabo el "Milan Fashion Week Show" donde los diseñadores Italianos ┬ámostraran sus mejores creaciones.

De acuerdo a La Opinión, estamos acostumbrados a que los mejores diseñadores dictan la vanguardia, pero esta vez fueron mucho más allá.

Y es que el sábado dos modelos con tres senos desfilaron por la pasarela del Milan Fashion Week Show.

En uno de los momentos más bizarros del evento, una joven rubia y una afroamericana, modelaron un par de tops color neón con prótesis en el pecho, que les hacía parecer tener un triple busto, ante la sorpresa de propios y extraños.

Esta "propuesta" fashionista corrió a cargo de la firma GCDS, que presentó su línea Primavera- Verano 2019.

Recordemos que la marca italiana fue fundada en 2015 por los hermanos Giuliano y Giordano Calza enarbolan la frase "Dios no puede destruir la moda callejera" y con su visión futurista corroboraron ese tipo de pensamiento.

Obviamente que la aparición de las modelos logró su objetivo y generó todo tipo de comentarios en redes sociales, algunos a favor y otros en contra, incluso hizo recordar a la película "Total Recall" que protagonizó Arnold Schwarzenegger en 1990.

Es probable que recuerdes a la actriz Lycia Naff interpretando a una prostituta con tres senos en "Total Recall".

Why? Did someone just watch Total Recall and go a little mad? Fashion is stupid. GCDS is responsible for this travesty. pic.twitter.com/bws6VWmETB