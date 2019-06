"El Señor de los Cielos no va con mis valores", protagonista se despide de la serie

REDACCIÓN 31/05/2019 05:06 p.m.

Problemas en el rodaje de la temporada 7 de "El señor de los cielos", uno de sus personajes protagónicos renuncia a la narcoserie. Gala Montes, la hija de Aurelio Casillas decidió salirse debido a que "el panorama no concordaba con mis ideales como actriz ni con mis valores como mujer y persona".

De acuerdo con Tribuna, la casa productora me hizo llegar los libretos autorizados del proyecto, para así poder formalizar mi participación. Después de leerlos me di cuenta de que el panorama planteado en los libretos finales para el personaje que interpretaría no solo no coincidían, sino habían cambiado completamente del primer panorama que se me planteó en los libretos del piloto que grabé".

Además, este nuevo panorama no concordaba con mis ideales como actriz ni con mis valores como mujer y persona", detalló la joven estrella en un comunicado de prensa.

No obstante y a pesar de esta situación, Gala dio las gracias a Telemundo y Argos Comunicación por haberla considerado para este importante proyecto.

an

LEA TAMBIEN Ya es un hecho, Robert Pattinson será el nuevo Batman Robert Pattinson le ganó a Nicolas Hult y será el protagonista en la próxima película de Batman

LEA TAMBIEN "Se están muriendo las ´gentes´ de ´VHS´": Carmen Salinas se equivoca y las redes no la perdonan Carmelita Salinas intentó tener un noble gesto con los enfermos y terminó volviéndose viral al confundir la palabra VIH con VHS