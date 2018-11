Interrumpió el maratón de su novia para pedirle matrimonio y lo tachan de egoísta

Nunca se le tiene contento al público, una pareja protagonizó el momento más romántico del maratón de la ciudad de Nueva York, el joven interrumpió la carrera de su novia para proponerle matrimonio, un acto que en lugar de aplausos recibió abucheos.

De acuerdo con Planeta Curioso, la corredora Kaitlyn Curran, una enfermera en el Hospital St. Barnabas, estaba llegando a los 25 kilómetros de la competencia cuando su novio, un bombero de Jersey City, NJ, la sorprendió con una singular propuesta de matrimonio. Kaitlyn dijo "sí", le dio un gran beso a su futuro esposo y regresó a la carrera; pero ahora con un anillo de compromiso en su mano.

Familiares, amigos y por su puesto su prometido, estaban esperando a Kaitlyn en la meta para celebrar el compromiso

Un momento especial para los novios pero internautas se lo tomaron a mal, criticaron al novio por "robarle" su momento a Kaitlyn. A continuación, algunos de los comentarios.

SHE SAID YES: A woman who was running in Sunday´s New York City Marathon was at mile 16 when her longtime boyfriend hopped over the barrier and dropped to one knee. She ended the day with a medal around her neck and a ring on her finger. https://t.co/8xbZ6P24RM pic.twitter.com/YizdEJYOhc