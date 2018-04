ELECCIONES 2018

Propuestas de AMLO envalentonan a la delincuencia: Meade

Declaró también que su programa de gobierno impulsará el desarrollo regional en toda la frontera

REDACCIÓN 26/04/2018 06:27 p.m.

Meade defendió los spots contra AMLO (Foto: Especial)

De gira proselitista por Tamaulipas, El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, aseguró que la delincuencia se envalentona al escuchar las propuestas sin sustento de Andrés Manuel López Obrador.

"Se envalentona la violencia cuando vemos al violento que es incapaz de condenarla, se envalentona la violencia cuando vemos que se le invita a participar en la política, se envalentona la violencia cuando somos compañeros de viaje de los violentos, y lo que estamos viendo con Andrés Manuel es que está dispuesto a ser compañero de viaje de los violentos", afirmó en declaraciones a los medios.

En un encuentro con cientos de empresarios y representantes de la sociedad tamaulipeca, José Antonio Meade aseguró que "México debe cambiar, y debemos comenzar por cambiar la estrategia de seguridad, porque ésta ha fracasado.

(Foto: Especial)

"El tiempo de acabar con la inseguridad es ahora, no más violencia, vamos a construir un México de seguridad para todos. Como presidente, de tu seguridad me haré cargo yo, meteremos a la cárcel a quien la merece, no habrá ni tregua ni perdón, mucho menos amnistía para los delincuentes", afirmó.

Además, refirió que, empezando por el presidente de la República, nadie gozará de ningún tipo de fuero en el país. "Cero corrupción y cero impunidad, nada ni nadie por encima de la ley, ese es mi compromiso, mi compromiso es con tu seguridad y la de tu familia, trabajaré por un México seguro, de paz y trabajo, de crecimiento y bienestar para todos, mantengámonos unidos", indicó.

Más tarde, en la explanada del Centro de Convenciones Mundo Nuevo, tuvo un encuentro con más de 5 mil simpatizantes, en el que afirmó que su campaña tiene como ejes a la mujer y a los jóvenes, por lo que su gobierno dará atención especial a estos sectores, para dar a Tamaulipas y al país un rumbo hacia el desarrollo.

Finalmente, el candidato de la coalición Todos por México, señaló que esta entidad es la puerta de México, puerto y frontera, un estado petrolero, productor agrícola y con importante industria manufacturera. Sin embargo, reconoció que tiene un problema de inseguridad y en materia de atención a necesidades sociales.

