Video: Le propina golpiza a su ex por 'batearlo'

Una ola de indignación ha sido desatada debido a un violento ataque de un hombre a su ex novia, el cual quedó grabado por cámaras de vigilancia de un gimnasio en Antioquia, Colombia, el pasado 19 de octubre.

En el video se puede ver a un hombre que golpea en diversas ocasiones a la cara de la mujer, la tira en el suelo y continúa con la golpiza.

De acuerdo al medio Semana, la víctima le dijo a su agresor que no quería regresar con él, luego de terminar una relación de más de cinco años.

Las autoridades han iniciado una investigación por lo sucedido, pues esta no es la primera vez que el atacante buscaba a la joven.

La mujer obtuvo una incapacidad de treinta días, para que se recupere de las heridas. Mientras que el sujeto enfrenta denuncias sobre lesiones personales.

La violencia intrafamiliar, y de pareja, son un gran problema de Colombia. De acuerdo a los datos del Instituto de Medicina Legal, los cuales cita Semana, entre enero y mayo de este año se denunciaron 17,715 casos de violencia entre pareja y 6,959 de violencia intrafamiliar. Cifras que representan un incremento del 8% frente al mismo periodo en 2017.

Usuarios compartieron su indignación con mensajes publicados en sus cuentas de Twitter.

Horrible,, que bruto.. si no quiere vivir con él, es mejor que acepte porque NO lo quiere !! Que va obligar que florezca el amor de esa manera a puntos de golpes !!.. es la razón porque ya las damas NO se quieren organizar y mucho menos casarse por que puede salir una bestia !!