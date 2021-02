El promotor que trajo a Maradona fue vinculado al narco

En su presentación como DT de los Dorados de Sinaloa, el argentino Diego Armando Maradona estuvo acompañado por Christian Bragarnik, quien ha sido relacionado con personajes cercanos al narcotráfico en México.

Bragarnik, promotor argentino, quien concretó la llegada de Maradona a Sinaloa, fue el presidente del club Querétaro cuando este equipo fue desafiliado de la Federación Mexicana de Futbol por vínculos con el narcotráfico.

Christian Bragarnik es actualmente asesor y abogado deportivo del grupo de casinos Caliente, de la familia Hank, misma que es dueña de los Xolos de Tijuana y el propio Dorados, se detalla en información de Reforma.

Cuando era directivo de los Gallos Blancos, tuvo como jefes a Paul Solórzano Lozano y Jorge Mario Ríos Laverde, El Negro, dos colombianos buscados por la DEA y asociados con El Chapo Guzmán.

Además era socio de Tirso Martínez, El Futbolista, quien era socio y lavador de dinero de Ignacio Nacho Coronel y El Chapo. Este personaje fue capturado hace cuatro años en León, Guanajuato.

“A mí me contrató una sociedad anónima. Después me enteré que la mayoría de los accionistas se dedicaban al narcotráfico. Fui a las reuniones de la Federación, vendí y compré jugadores. Yo no era un investigador privado para evaluar las situaciones particulares”, fue la justificación de Bragarnik, en entrevista con el diario La Nación de Argentina.

lrc