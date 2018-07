Elecciones México 2018

¿Ya votaste? En estos lugares hay promociones por enseñar tu dedo marcado

Establecimientos de la CDMX tienen descuentos y cortesías por enseñar tu dedo marcado, ¿Qué esperas para ir a votar?

REDACCIÓN 01/07/2018 10:25 a.m.

Como dicen por ahí, "haz valer tu voto". Muestra tu dedo marcado y tendrás descuentos y promociones en estos establecimientos (FOTO TOMADA DE WEB)

Si aún no te convences de ir a votar, esto te hará cambiar de opinión, distintos establecimientos en México ofrecen descuentos y promociones al enseñar tu dedo marcado. Como dicen en los comerciales "haz valer tu derecho" y sácale provecho a tu participación ciudadana.

Desde las 08:00 de la mañana podrás ir a votar y durante todo el día puedes ir a aprovechar las promociones en restaurantes, cafeterías, museos y centros de entretenimiento.

Aquí una lista de los lugares que ofrecen promociones por enseñar tu dedo marcado:

Toks

Si eres de los que no perdona el café en la mañana, podrás aprovechar para acercarte al Toks que te quede más cerca y por enseñar tu dedo con tinta y una identificación oficial te regalarán un café de especialidad. Ojo: no aplica con Smotthies, para llevar, y va con tu consumo de alimentos.

La Feria de Chapultepec

Después de votar corre a las taquillas de la Feria de Chapultepec con tu INE y tu dedo pintado. Te regalarán un Pase Mágico que incluye acceso a 28 atracciones familiares (normalmente cuesta $150). Procura llegar temprano.

¿Dónde? Circuito Bosque de Chapultepec s/n, Bosque de Chapultepec, II

Buffalo Wild Wings

Es domingo, el día perfecto para saborearte unas alitas. Después de votar, este restaurante te regalará 50 pesos de descuento en tu consumo al presentar tu dedo pintado y tu INE.

Estación Cereal

El bar de cereales de la Condesa se une a las promociones si votas este 1 de julio regalándote un topping extra al comprar un fat bowl y mostrar tu dedo con tinta indeleble.

¿Dónde? Cuernavaca 44, Condesa.

¿Cuándo? Mar. a dom. de 9:00 a 21:00.

¿Cuánto cuesta? Fit $60 – $70, y Fat $70 – $90. / $15 a 20 si cambias de leche / $5 más con helado / Topping extra $10 / waffle $60 / malteadas $60.

Six Flags México

Qué mejor manera de terminar la semana que de cabeza. Si desde hace tiempo has querido ir a Six Flags pero la quincena no te lo permitía HOY es la ocasión perfecta. El parque de diversiones dará un 50% de descuento en tu admisión general.

¿Dónde? Six Flags México. Carr. Picacho-Ajusco Km 1.5, Tlalpan.

Café gratis en Café Punta del Cielo

Presenta tu pulgar marcado en cualquier sucursal de Café Punta del Cielo y recibirás un café americano totalmente gratis.

¿Dónde? Varias sedes.

Starbucks 3x2

La promoción ya está vigente, pero termina justo el 1º de julio. Consiste en una promo de 3×2 en bebidas preparadas tamaño grande (400ml) o venti (500ml) de la barra, desde que abren hasta las 12:00. La bebida de cortesía será la de menor valor en el ticket. No participan bebidas embotelladas.

Museo MODO gratis

Si presentas tu pulgar con tinta como muestra de que votaste podrás entrar gratis al MODO, para ver la exposición Ciudadania, democracia y propaganda electoral.

¿Dónde? MODO, Colima #145, Roma Norte.

7-Eleven

(Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila y Baja California). Café gratis de nueve o 12 onzas a quienes descarguen un cupón a través de la página de la empresa y muestren su pulgar con la tinta.

Gran histórico día viviremos hoy en México. Te esperamos con tu pulgar marcado para regalarte un cafecito. #Elecciones2018 — 7-Eleven (@7ElevenMexico) 1 de julio de 2018

Chili´s

Boneless buffalo wings GRATIS por votar el 7 de junio

Benedetti´s

Un 15% de descuento en la compra de una pizza mediana o grande al mostrar tu pulgar con tinta indeleble.

Pizza Hut

En la compra de cualquier Pizza tamaño grande Hut Cheese, Cheesy Pops Dipper y Crazy Cheese de 2 a 4 ingredientes u originales o 5 a 9 ingredientes o lovers, te regalan 2 brownies o un refresco de 2 Litros, al presentar tu dedo pulgar entintado por votar.

Mañana es un día importante para los mexicanos, así que en Pizza Hut decidimos reconocer a los que saldrán a votar. pic.twitter.com/7wXfatlhTa — Pizza Hut Mexico (@PizzaHut_Mexico) 6 de junio de 2015

Oxxo

Café andatti gratis (12 onzas) de 8:00 a.m. A 6:00 p.m. Se tiene que mostrar la marca de tinta en el pulgar. También se rellenarán termos de los clientes que votaron.

Tiendas Extra

Un café americano regular de 12 onzas, al mostrar el pulgar con tinta indeleble.

Este 7 de junio llévate un café gratis presentando tu huella entintada #TuVotoCuenta en Tiendas Extra pic.twitter.com/pZx8S8caDS — Circle K México (@CircleKMexico) 7 de junio de 2015

Las alitas

(Querétaro y Monterrey) Una orden de alitas a quienes consuman en sus restaurantes, se debe presentar credencial con sello de votación, a partir de las 12.

Cervecería de barrio (Monterrey) Una orden de dos tacos, limitado a 200 órdenes por sucursal, aplica a partir de la 1:00 p.m., se debe mostrar el pulgar con la tinta y credencial.

Hellofood

(Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Puebla): Un descuento de 30% a todos los que voten este domingo y a los funcionarios de casilla a partir en consumos menores a 500 pesos con el código HFYAVOTE durante su compra.

La Ciudad de Colima

En la compra de un jugo o agua grande te regalan un Rayadito (jícama, pepino y/o zanahoria).

Hoy La Ciudad de Colima te invita a votarMuestra tu pulgar marcado y en la compra de un Jugo o Agua grande te regalamos un Rayadito (jícama, pepino y/o zanahoria) prepáralo con Chamoy y Miguelito.

Posted by La Ciudad de Colima on Sunday, June 7, 2015

Con información de Imagen y Sopitas

an

