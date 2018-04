DIFERENCIAS MÉXICO-EU

Programas de cooperación México-EU en riesgo por diferendo con Trump, experto

La violencia del discurso del presidente norteamericano coincide con la negociación del TLC, apunta otra especialista

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 09/04/2018 10:13 p.m.

Allert Brown no se mostró sorprendido ante la decisión del gobierno de México de poner a revisión todos los convenios que las diferentes dependencias y entidades mexicanas tienen con sus contrapartes estadounidenses

El conflicto entre México y Estados Unidos puede tener una repercusión tremenda pues ha hecho que salgan a la luz algunos de los programas y convenios de cooperación que los dos países han alcanzado, algunos de los cuales los mexicanos no conocíamos, como la operación de agentes del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos en nuestro país para la toma de datos biométricos de los migrantes que el gobierno detiene en su territorio.

El representante de la Universidad de California en la Ciudad de México, Allert Brown, no se mostró sorprendido ante la decisión del gobierno de México de poner a revisión todos los convenios que las diferentes dependencias y entidades mexicanas tienen con sus contrapartes estadounidenses, pero dijo que es ésa la parte de la relación bilateral que puede resultar más afectada con motivo del actual diferendo entre México con Estados Unidos.

Brown, quien también ha sido profesor del ITAM, señaló que el problema es que se rompa "la institucionalización de la relación", es decir, las dos naciones han logrado establecer mesas y equipos de trabajo para atender diversas problemáticas y no se requiere de la intervención de los titulares más que cuando hay problemas críticos.

En su opinión, hay programas que no pueden verse afectados pues son de interés mutuo, como la seguridad, y hay que asegurarnos que no se eliminen por lo que hace el presidente Donald Trump.

"Esto se puede empezar a romper. La buena gobernanza no se ve, generalmente es invisible y sólo se ve cuando fallan las cosas".

A su vez, Susana Chacón, quien tiene un postdoctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown, asegura que sin duda es un momento muy tenso pero hay que recordar que estas actitudes y mensajes de tanta amenaza y violencia de parte de Donald Trump coinciden con la negociaron del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.

"Piensa que sus negociaciones son como las de bienes y raíces en Nueva Yorki, y no una relación diplomática. Sí se tiene que tomar en cuenta a Trump y pensar estratégicamente, pensando a futuro y buscando reducir los impactos negativos".

En opinión de Susana Chacón, para bien o para mal, Estados Unidos es un socio con quien tenemos una relación institucionalizada, de beneficio común.

Manifestó su rechazo a que en este sexenio se han realizado diferentes acciones diplomáticas más a título personal, como la relación del canciller Luis Videgaray con el yerno del presidente Trump.

"Así no se negocia en una relación bilateral y menos con un socio con quien tenemos una relación muy benéfica, institucionalizada, para bien o para mal, está ahí. En el sexenio actual se han hecho muchas cosas de manera personal y yo no estoy de acuerdo pues mucho de eso ha resultado en que haya agentes de la Homeland Security en Iztalapa y Chiapas y ahora en la frontera. Es algo que nunca se dijo abiertamente. Son acuerdos secretos que no se deberían manejar así".

Y los resultados de ese trabajo México no los conoce sino que van directamente a Washington.

De acuerdo con Allert Brown, los comentarios adversos a México efectivamente son mensajes para el público norteamericano que apoya a Trump y al cual el presidente no ha podido cumplir la promesa de construir el muro en la frontera.

A pesar de ello, Brown descarta que el diferendo pueda tener un impacto negativo en la negociación del Tratado de Libre Comercio toda vez que México tiene muchos aliados dentro de Estados Unidos, quienes se han visto beneficiados por el convenio comercial.

