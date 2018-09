Actriz acusa de supuesto maltrato al cineasta mexicano Alfonso Cuarón

REDACCIÓN 10/09/2018 05:50 p.m.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz Karina Gidi publicó un mensaje que después borró. Sin mencionar nombres, Gidi causó controversia tras publicar un mensaje después de que el cineasta mexicano, Alfonso Cuarón, recibiera el León de Oro del Festival de Venecia por su película, "Roma".

De acuerdo con Grupo Fórmula, esto es lo que decía el tuit done Karina señaló de forma indirecta al cineasta: "Acto 1: Por todos lados oyes historias de horror, del trato grosero e irrespetuoso de un director en el rodaje de su peli. Acto 2: La peli gana un premio importante y todos comentan de la gran sensibilidad del director en su cinta. Acto 3: Los maltratados celebran. ¿Cómo se llamó la obra?"

Tras dicha publicación, la cineasta, María José Cuevas respondió:

Si, lo mismo he pensado y me han entrado sentimientos contradictorios. Le quedó muy bonita su película pero no se me antojaría nunca conocerlo. — María José Cuevas (@mariajosecuevas) 9 de septiembre de 2018

"La obra se llama ´No hay valor para alzar la voz'", comentó el periodista de El País, Luis Beauregard, a lo que Karina dijo: "A mí no me corresponde alzar la voz cuando yo no fui agraviada ni testigo de lo que pasó".

Creo que te equivocas, Luis. A mí no me corresponde alzar la voz cuando yo no fui agraviada ni testigo de lo que pasó. Lo sé porque me lo han contado gente que conozco y respeto. Me llama la atencion, me preocupa, que los agraviados callen. Yo no puedo hablar por ellos. https://t.co/ojkQL1Sagc — Karina Gidi (@KarinaGidi) 9 de septiembre de 2018

Según lo revelado en el programa de radio "La Taquilla", Alfonso Cuarón relegó al fotógrafo Galo Olivares, con quien realizó "Roma". "Están diciendo que Cuarón lo hizo menos y que le quitó crédito", comentaron.

Entre las respuestas que generó el tuit, por increíble que parezca, también hubo quienes argumentaron que el maltrato es característico de los directores talentosos.

Síndrome de Estocolmo. Ja. O en español: "pégame pero déjame salir en la foto". Aunque aplicado a #LaCuartaTransformación se llama "estamos trabajando por un bien superior". — Julián Hernández (@JULIANHERPER) 9 de septiembre de 2018

Entiendo, Karina. Es parte de la leyenda negra del cine. Cineastas talentosos pero obsesivos y a veces abusivos o agresivos (Chaplin, Kubrick, Hitchcock, Peckinpah, Mizoguchi) y todo lo contrario (Kurosawa, Allen, Renoir). Lo curioso: igual de talentosos. — Ernesto Diezmartinez (@Diezmartinez) 9 de septiembre de 2018

Eso es lo chistoso, para conseguir éxitos no necesariamente se debe ser un hijo de la $&%@& ni tratar mal a la gente, pero es más fácil volverse tirano, no serlo necesita más control y pues por lo regular siempre gana lo más fácil. — Gabrielardo (@Gabrielardo) 9 de septiembre de 2018





