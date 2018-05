VIOLENCIA

Proceso electoral rojo: 94 políticos muertos en 8 meses

Las elecciones más grandes en la historia del país se acercan y cada vez hay más políticos asesinados en todo México

Los comicios de este 2018 apuntan a ser los más violentos en la historia del país. Con el asesinato del candidato a alcalde de Morena en Guanajuato, José Remedios Aguirre Sánchez, suman 94 políticos asesinados en 267 ataques directos en el actual proceso electoral.

De acuerdo con un recuento realizado por Publimetro, los políticos ultimados son 29 precandidatos y candidatos, 16 ex alcaldes, 13 regidores, 12 militantes, 10 alcaldes, ocho dirigentes locales, dos ex regidores, un síndico, un ex síndico, un ex diputado federal.

Por su parte, el más reciente informe de la consultoría Etellekt detalla que Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla son las entidades con más agresiones contra políticos, por lo menos durante los primeros siete meses de la contienda electoral.

Detalla además que el 80% de los casos donde políticos fallecieron se presume la participación del crimen organizado.

Mientras pedía el voto, asesinan a candidato de Morena en Guanajuato

El caso más reciente sucedió en Apaseo el Alto, Guanajuato, cuando José Remedios Aguirre, candidato a alcalde en dicho municipio, fue atacado por un grupo armado en la entrada a un parque ecológico.

Los atacantes viajaban en un Ford Mustang convertible blanco con placas de Estados Unidos.

En el ataque otra persona no identificada fue herida causándole también la muerte.

Antes de convertirse en candidato, Aguirre Sánchez fungió como director de Seguridad Pública de Apaseo el Alto, entre 2012 y 2015.

Por su parte, trascendió que el candidato tenía abierto un proceso penal por el delito de homicidio y contaba con un amparo.

Tan sólo en los primeros 11 días del actual mes de mayo, cinco políticos fueron asesinados, uno fue atacado y uno más está desaparecido, esto sólo en tres entidades del país.

Torturan y asesinan a candidato a Morena en Edomex

Uno de los casos más recientes es el de Adiel Zermann Miguel, candidato de Morena/PES/PT a la alcaldía de Tenango del Aire, en el Estado de México.

El hombre de 39 años fue asesinado el pasado 4 de mayo en tierras mexiquenses.

Luego de que su padre levantara una denuncia por su desaparición, el joven político apareció muerto con huellas de tortura y atado de manos en sobre la avenida del Panteón esquina Acozac en la colonia La Hera.

La Policía de Ixtapaluca encontró el cuerpo sin vida, desconociendo que se tratara del candidato.

No sólo el candidato asesinado, también su mascota, un perro, el cual estaba muerto y con rastro de haber sido envenenado.

Fin de semana de violencia contra políticos en Chihuahua

El pasado domingo 6 de mayo, en una ola de violencia, cuatro políticos fueron víctimas de violencia en Chihuahua, ya sea siendo asesinados, desaparecidos o atacados.

El cuerpo de Eduardo Aragón Caraveo, fundador y dirigente local del PES, fue encontrado en la cajuela de un coche abandonado sobre la carretera que conecta al municipio de Aldama con la ciudad de Chihuahua. Estaba atado de manos y presentaba heridas de bala.

El cadáver de Liliana García, candidata a regidora por el PRD, fue abandonado en el interior de un arroyo en Ignacio Zaragoza, con signos de violencia y tortura.

Por su parte, Felipe Mendoza, candidato del PRD a la Alcaldía de Ignacio Zaragoza, se encuentra en desaparecido, luego de que una parcela de tierra y una ferrería de la que era dueño fueron incendiadas por un grupo de hombres armados. Además, asesinaron a tres de sus trabajadores.

Entre otros de los inmuebles que fueron blanco de ataques aquel domingo se encuentra el del dirigente del comité municipal del PRD, Octavio Chaparro.

La violencia contra políticos en Chihuahua ha ocasionado que más de 80 aspirantes a algún cargo de elección popular hayan renunciado a sus aspiraciones políticas durante estos meses del proceso electoral, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua, Guillermo Sierra Fuentes.

Abaten a funcionario de Capufe en Acapulco

Guerrero es la entidad donde más políticos han sido asesinados en el actual proceso electoral.

El caso más reciente en dicha entidad se dio el pasado 4 de mayo, cuando dos hombres asesinaron a Jesús Arenas Silva, director de Presupuesto de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

El funcionario se encontraba en el restaurante "100% Natural" ubicado en la Zona Diamante de Acapulco.

De acuerdo con su esposa, el ataque contra el funcionario fue directo, pues le dispararon en la cabeza con un arma calibre 9 milímetros.

Al parecer, Arenas Silva y su esposa se encontraban de vacaciones, ya que ellos radican en Cuernavaca, Morelos.

Se desconoce si el funcionario de Capufe había sido amenazado por algún grupo delictivo con anterioridad.

Asesinan a secretario particular de alcalde Cuajinicuilapa

También en Guerrero, el pasado 4 de mayo, fue asesinado Elías Damián Rodríguez, quien fungía como secretario particular del alcalde de Cuajinicuilapa.

El crimen ocurrió mientras Rodríguez esperaba a su pareja a que saliera del hospital ubicado en calle Manuel Zarate de la colonia Lomas del Carmen.

Los asesinos viajaban en un vehículo Nissan, tipo Tsuru color blanco, se acercaron y le dispararon varias veces.

Damián Rodríguez tenía unos 40 años de edad y se desempeñaba como servidor del municipio gobernado por el priísta García Cisneros, que se encuentra al límite de Guerrero, colindante con Oaxaca.

