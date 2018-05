Realeza

Este fue el mensaje con el que Meghan Markle confirmó que su papá no estaría en su boda

Ya solo faltan menos de 24 horas para la boda real del siglo entre el Príncipe Harry y Meghan Markle así dio la lamentable noticia

REDACCIÓN 17/05/2018 06:36 p.m.

Hace dos día se confirmó la noticia de que Thomas Markle, el padre de Meghan Markle, no asistiría a la boda con el Príncipe Harry y todas las miradas se centraron en la joven ex actriz preguntándose quién la llevará al altar.

Por este motivo la joven novia decidió dar un comunicado oficial a través del departamento de prensa del Palacio de Kensington en el que, además de confirmar que su padre no estará presente en el gran día, ha explicado cuál es su parecer acerca de lo sucedido durante los últimos días, de acuerdo a Hola.

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 de mayo de 2018

"Lamentablemente, mi padre no estará en nuestra boda. Siempre me he preocupado por él y espero que pueda tener el espacio que necesita para centrarse en su salud. Me gustaría también dar las gracias a aquellos que nos han enviado generosos mensajes de apoyo. Por favor, sepan cuántas ganas tenemos Harry y yo de compartir con ustedes este día tan especial para nosotros", han sido las palabras elegidas por Meghan Markle para transmitir su mensaje.

Recordemos que esta es la segunda declaración difundida por el Palacio de Kensington en menos de una semana con respecto a este polémico tema. Después de conocerse la verdad detrás de las fotografías preparadas por Thomas y un paparazzi y de que el padre de Meghan anunciara que no acudiría al enlace real, se compartió el primer comunicado para recalcar que este momento era "profundamente personal" para la ex actriz. De ahí que tanto ella como su prometido pidieran, de nuevo, que la "comprensión y respeto que han reclamado para ellos se extienda también a Thomas Markle en esta situación complicada".

Tras esta decisión, han vuelto a resurgir con fuerza los interrogantes sobre quién llevará entonces al altar a la novia. Descartado su padre, la prensa británica ha abierto nuevas vías al indicar, por un lado, que este papel podría ser asumido por su madre, Doria, que ya es la encargada de acompañar a su hija en el trayecto en coche hasta el Castillo de Windsor. Por otro, cabe la posibilidad de que sea el propio novio, Harry, quien, junto con el duque de Cambridge, realice el camino al altar junto a Meghan Markle en uno de los días más importantes de su vida.

