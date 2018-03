Redes sociales

Escándalo y polémica en Twitter, piden una Princesa Disney que aborte

Planned Parenthood desata discusión en la red con su petición a Disney sobre una princesa que aborte

REDACCIÓN 29/03/2018 04:18 p.m.

Donald Trump Jr, habla sobre la polémica de la Princesa Disney que aborte (FOTO TOMADA DE WEB)

La compañía Planned Parenthood inició una escandalosa polémica con un tuit que sugería a Disney sacar una princesa que aborte, la publicación fue eliminada pero dejó una ola de comentarios al respecto, hasta el hijo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump Jr. comentó al respecto.

De acuerdo con El Diario, la oficina de Keystone de Planned Parenthood, que opera en 37 condados de Pensilvania, tuiteó el martes: "Necesitamos una Princesa de Disney que haya tenido un aborto. Necesitamos una Princesa de Disney que sea a favor del aborto. Necesitamos una princesa de Disney que sea una inmigrante indocumentada. Princesa que en realidad es trabajadora sindical. Necesitamos una Princesa Disney que sea trans".

La mayoría de las críticas se volcaron hacia la princesa que abortara.

La directora de Planned Parenthood Keystone, Melissa Reed, confirmó que su grupo envió el tuit.

"Hoy, nos unimos a una conversación continua en Twitter sobre los tipos de princesas que la gente quiere ver en un intento por hacer hincapié en la importancia de contar historias que desafían el estigma y abogar por historias que con demasiada frecuencia no se cuentan", dijo Reed en una declaración por correo electrónico. "Después de reflexionar, decidimos que la gravedad del punto que intentamos hacer no era apropiada para el tema o el contexto, y eliminamos el tuit".

Planned Parenthood is pushing abortion on kids as young as possible, selling lies that abortion is something "good," empowering, and even noble. @PPKeystone's call to promote abortions to impressionable little girls who admire Disney princesses is despicable. pic.twitter.com/P8weW0O6VU — Lila Rose (@LilaGraceRose) 27 de marzo de 2018

Ella dijo que Planned Parenthood usa la cultura popular para educar a las personas y comenzar conversaciones sobre temas de salud sexual y reproductiva, con respecto a los servicios que ofrece la compañía.

Donald Trump Jr. fue de los que se metió en la polémica: "Necesitamos princesas de Disney que dejen a los niños disfrutar su infancia en lugar de someterlos a políticas de identidad interminables. #DisneyPrincess".

We need Disney Princesses that let kids enjoy childhood rather than subjecting them to never ending identity politics. #DisneyPrincess — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 28 de marzo de 2018

