VIDEO. Sorprende primer ministro holandés por trapear tras derramar su café

En un video que se ha viralizado se aprecia al mandatario Mark Rutte limpiar el piso, después de que derramara su café

REDACCIÓN 05/06/2018 03:36 p.m.

Mark Rutte, primer Ministro de los Países Bajos (Foto. tomada de la web)

Un ejemplo de "liderazgo humilde" es como llaman en las redes sociales a las acciones del primer ministro holandés, Mark Rutte, quién se ha ganado la admiración y respeto de sus compatriotas y usuarios de todo el mundo gracias a un video que ahora se ha vuelto viral.

En la ahora famosa grabación, el funcionario más importante de Países Bajos toma a todos por sorpresa después de que accidentalmente derramara su vaso de café dentro del parlamento, y él mismo sujetara un trapeador y comenzara a limpiar el pequeño desastre que ha causado.

A pesar de que es evidente la escasa ´habilidad´ al sujetar el trapeador, el gesto es celebrado por otras trabajadoras de intendencia del Parlamento, quienes al percatarse de la acción de Rutte comienzan a aplaudir con alegría y a animarlo para que continúe limpiando, lo que parece divertir al Primer Ministro.

Finalmente después de limpiar el piso, el político limpia los restos de café con un pañuelo. Para ese momento ya se habían congregado otros trabajadores del Parlamento y algunos curiosos.

El video fue compartido por Dirk Janssen, embajador de los Países Bajos en Panamá, quien describe la acción del Primer Ministro como "una escena inequívocamente holandesa".

El gesto humilde le ha generado una gran cantidad de comentarios positivos al Primer Ministro tanto en Holanda como en otras partes del mundo.

Algunos usuarios de las redes sociales, de México y otros países reconocieron el gesto y señalaron que los políticos tradicionales en sus naciones habrían tenido un comportamiento muy diferente.

Dutch Prime Minister Mark Rutte dropped his coffee cup today in Parliament, then cleaned up the mess himself under loud cheers of the Parliament's cleaners. pic.twitter.com/hHhcP24YHQ — Cees Van Beek ???? ? (@ceesvanbeek) 4 de junio de 2018

"Aquí en México despiden a todas las encargadas de limpieza, sin liquidación, y el tipo manda por otro traje, con cargo al erario, y se sigue de largo sin limpiar nada.Y claro, manda a los ayudantes por otro café".

"Un ejemplo de sencillez y humildad... dos palabras que lamentablemente los políticos panameños no parecen conocer... Acá no sólo NO lo habrían limpiado, también habrían regañado a alguien porque se les cayó el café, y habrían exigido un café nuevo...", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Con información de Euronews

