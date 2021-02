"Priista, asesino de mi hija María del Sol": periodista

OAXACA, Oaxaca. - La periodista Soledad Cruz Jarquín reveló que se trata de un priísta, colaborador de la campaña de Hageo Montero López, ex candidato a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza, la persona detenida como presunto implicado en el triple homicidio donde perdió la vida su hija María del Sol Cruz Jarquín y la candidata a concejal Pamela Terán.

Luego de que la Fiscalía General de Justicia informó este martes que detuvo a un presunto autor material del asesinato, Soledad Jarquín dijo que todavía se espera la detención de más personas.

La periodista afirmó: "sé que se trata de una persona que trabajaba en la campaña de Hageo (ex candidato a presidente municipal)".

Mencionó que la aprehensión es el inicio del hilo hacia la justicia para llegar al fondo de este hecho y conocer quien ordenó el asesinato de Pamela Terán, candidata a concejal, donde lamentablemente también asesinaron a su hija.

Añadió que a la par del avance en la investigación que lleva a cabo la FGJE espera que se agilice su denuncia penal ante la Fiscalía Especializada para la atención de delitos Electorales (FEPADE) en contra de los hermanos Hageo y Francisco Montero López, ex candidato municipal y ex secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado, por uso de recursos públicos y humanos en el pasado proceso electoral.

Aunado a que interpuso un recurso especial sancionador ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca en contra de Hageo Montero.

Soledad confío en que la investigación del caso que lleva la Fiscalía este sólida para hacer justicia a su hija y al final no quede en un hecho impune.

"Yo estoy segura que no se están equivocando, soy una persona de una fe especial y espero de verdad que no se equivoquen y no se caiga el caso".

